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Medya

Halk TV'de İslam düşmanlığı! Skandal sözlerle başörtülü kadınları hedef aldı

CHP'li Onay Alpago katıldığı programda başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifini eleştirdi. Skandal ifadeler kullanan Alpago, başörtülü kadınları teröriste benzetti.

3 Ocak 2023 Salı 07:58 - Güncelleme:
Halk TV'de İslam düşmanlığı! Skandal sözlerle başörtülü kadınları hedef aldı
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Halk TV'de yine İslam düşmanlığına imza atıldı. Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına konuk olan CHP'li Onay Alpago başörtüsüne yönelik anayasa değişiklik teklifini eleştirken, başörtülü kadınları teröriste benzetti.

'TERÖRİST MİDİR DEĞİL MİDİR?'

Başörütülü kadınları hedef alan Onay Alpago, "Anayasa yapılmak istenen iki değişiklik var. Kıyafetle alakalı değişiklikte özgürlük adı altında bir düzenleme yapılıyor. O düzenlemenin son cümlesinde 'hiç bir kadın kıyafetinden dolayı ayrımcılığa tabii tutulamaz' deniyor. Peki, o kadın dini inancı gereği ile tercih ettiği kıyafetiyle çarşaf giyebilir, peçe takabilir. Peki o kadın ne taşıyor, terörist midir değil midir nereden bileceğiz?" dedi.

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