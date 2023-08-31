Mustafa Kemal Atatürk ve ordusunun bağımsızlık mücadelesi 101 yılı geride bıraktı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Ancak CHP'nin fonladığı Halk TV'de bir skandala imza atıldı.

Halk TV'deki Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programına konuk olan tarihçi Prof. Dr. Ahmet Kuyaş, açık açık tarihimizi, marşımızı ve kutladığımız bayramlarımızı hedef aldı.



Resmi bayramları kutlamanın gereksiz olduğu çıkışını yapan Prof. Dr. Ahmet Kuyaş, "Belki artık insanlar bu işlerden sıkıldı... Bayrak töreni İstiklal Marşı bilmem ne... Türkiye bunları artık kanıksadı bana biraz çocukluğumu anımsatıyor. Bayrak töreni günün anlam ve önemini belirten konuşmalar insanları bir tık sıkıyor olabilir. Bana sorun evet diyeceğim" ifadesini kullandı.



Türkiye'de birçok bayram kutlandığını belirten Prof. Dr. Ahmet Kuyaş, ülkemizin şanlı tarihini yabancı ülkelerle karşılaştırdı. "Türkiye'nin durumu bu konuda çok farklı. ABD'lilerin 4 Temmuz'u, Fransızların 14 Temmuz'u vardır. Bizim 23 Nisanımız, 19 Mayısımız 30 Ağustosumuz 29 Ekimimiz var. Bunlar 1920-30'larda gerekiyordu. Çünkü bir ulus yaratmamız gerekiyordu. Bu benim fikrim katılırsınız katılmazsınız. Bugün artık 3 ayda bir sürekli bir bayram kutlayıp sürekli istiklal Marşı dinlemek lüzumsuz..." çıkışı yaptı.



Kuyaş'ın sözleri üzerine programa tepki yağdı. Ne yapacağını bilemeyen sunucu Ayşenur Arslan, "Hiç almadığım kadar mesaj alıyorum. Özellikle sizin sözlerinize yönelik eleştiriler oluyor" ifadesini kullandı.

