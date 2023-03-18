Halk TV'de rezalet! Depremzede çocukların önünde Demirtaş propagandası

CHP'nin fonladığı Halk TV'de, Selahattin Demirtaş'ın 'Dad' isimli kitabının öve öve tanıtımı yapıldı. Adıyaman'da depremzede çocukların bulunduğu ortamda Serhan Asker isimli sunucu Demirtaş'ı ve kitabını öve öve bitiremedi. Asker, "Selahattin Demirtaş, cezaevinde 5'inci kitabını yazdı. Üretim, üretim, üretim... Yazıyor Selahattin Demirtaş. Bize gönderdiği öykü kitabı Dad. Büyük bir keyifle okudum ben. Teşekkür ediyoruz bu inceliği düşündüğü için Sayın Selahattin Demirtaş'a." dedi.

"ABDULLAH ÖCALAN'IN HEYKELİBNİ DİKECEĞİM" DİYEN DEMİRTAŞ'A "ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VERİYOR" DEDİ

Serhan Asker'in skandalı bununla da bitmedi. Terör suçlarından tutuklu bulunan, daha önce "Terörist cenazesine gitmeyen vekili disipline veririm. Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz." gibi ifadeler kullanan Demirtaş'ı özgürlük mücadelesi veren bir isim olarak tanımlayan Asker, "Cezaevinde tutuklu bulunan, özgürlük mücadelesi yapan herkesi de kucaklıyoruz. Deprem bölgesinden bütün halkımızın selamlarını cezaevinde özgürlüğünü arayan tutuklulara gönderiyoruz." diye konuştu.

Halk TV, deprem bölgesinde Demirtaş'ın kitabının tanıtımını yaptı



▪️CHP'nin fonladığı Halk TV'de deprem bölgesinden yapılan ve çocukların olduğu canlı yayınında terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın kitabının tanıtımı yapılarak övgüler dizildi. pic.twitter.com/g2ncd78h71 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 18, 2023

KILIÇDAROĞLU, HDP İLE GÖRÜŞECEK

CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün HDP Genel Merkezi'nde Eş Başkanlar Mithat Sancar ve Pervin buldan ile görüşecekti. Görüşme nedeni bilinmez bir şekilde ertelendi. Kılıçdaroğlu, "Ev sahibine sorun" derken, HDP, "Program yoğunluğu nedeniyle erteledik" dedi. İttifak ve HDP'nin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde görüşmenin tepki çekeceğini düşündükleri için toplantıyı erteledikleri belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, HDP görüşmesi öncesi CHP'nin fonladığı kanalların HDP'yi öven yayınlarındaki artış da dikkat çekiyor.