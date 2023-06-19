İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2023 Pazartesi / 1 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6433
  • EURO
    25,8423
  • ALTIN
    1481.47
  • BIST100
    5379.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Halk TV'de skandal açıklama! 'Seçim sandıkta kazanılmaz' diyerek sokak çağrısı yaptı
Medya

Halk TV'de skandal açıklama! 'Seçim sandıkta kazanılmaz' diyerek sokak çağrısı yaptı

Halk TV yayınında konuşan İbrahim Varlı skandal açıklamalara imza attı. Varlı, muhalefetin seçim yenilgisinden bahsettiği sırada sokak çağrısında bulundu. Milletin iradesine saygı duymayan Varlı, 'Seçimlerin sandıklarda kazanılmayacağını gördük. Daha farklı yollarla, yöntemlerle neler yapılması gerektiği ortada.' dedi. Varlı'nın sözleri büyük tepki çekti.

19 Haziran 2023 Pazartesi 14:04 - Güncelleme:
Halk TV'de skandal açıklama! 'Seçim sandıkta kazanılmaz' diyerek sokak çağrısı yaptı
ABONE OL

Seçim yenilgisinin ardından muhalefette yaşanan iç hesaplaşmalar sürüyor. Neden başarısız olunduğu konusu günlerdir ekranlarda tartışılırken, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de skandal bir yorum yapıldı.

Halk TV yorumcusu İbrahim Varlı, muhalefetin seçim yenilgisinden bahsettiği sırada sokak çağrısında bulundu.

'SEÇİM SANDIKTA KAZANILMAZ'

Milletin iradesine saygı duymayan Varlı, "Seçim sandıkta kazanılmaz. Bu yanılgıya düşüldü. 'Biz rejime karşıyız, yeniden parlamenter sistemi güçlendireceğiz oraya geçeceğiz. Sokağa çıkılmasın, sokağa inilmesin' denildi. Sokağı bitirdiniz." dedi.

'FARKLI YOLLAR DENENMELİ'

"'Sandıkta hesap soracağız' dediniz ve yenildiniz. Çünkü bu iş sandık meselesi değil. Seçimlerin sandıklarda kazanılmayacağını gördük." ifadelerini kullanan Varlı, "Daha farklı yollarla, yöntemlerle neler yapılması gerektiği ortada. Çok bilinmeyenli bir denklemden bahsetmiyoruz. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede." açıklamasında bulundu.

Varlı'nın skandal niteliğindeki sözleri büyük tepki çekti.

  • İbrahim Varlı
  • halk tv
  • sokak çağrısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.