Seçim yenilgisinin ardından muhalefette yaşanan iç hesaplaşmalar sürüyor. Neden başarısız olunduğu konusu günlerdir ekranlarda tartışılırken, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de skandal bir yorum yapıldı.

Halk TV yorumcusu İbrahim Varlı, muhalefetin seçim yenilgisinden bahsettiği sırada sokak çağrısında bulundu.

'SEÇİM SANDIKTA KAZANILMAZ'

Milletin iradesine saygı duymayan Varlı, "Seçim sandıkta kazanılmaz. Bu yanılgıya düşüldü. 'Biz rejime karşıyız, yeniden parlamenter sistemi güçlendireceğiz oraya geçeceğiz. Sokağa çıkılmasın, sokağa inilmesin' denildi. Sokağı bitirdiniz." dedi.

'FARKLI YOLLAR DENENMELİ'

"'Sandıkta hesap soracağız' dediniz ve yenildiniz. Çünkü bu iş sandık meselesi değil. Seçimlerin sandıklarda kazanılmayacağını gördük." ifadelerini kullanan Varlı, "Daha farklı yollarla, yöntemlerle neler yapılması gerektiği ortada. Çok bilinmeyenli bir denklemden bahsetmiyoruz. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede." açıklamasında bulundu.

Varlı'nın skandal niteliğindeki sözleri büyük tepki çekti.