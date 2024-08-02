İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2024 Cuma / 27 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1784
  • EURO
    35,8511
  • ALTIN
    2628.31
  • BIST100
    10664
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Halk TV'de skandal sözler! ''İsrail'e kafa tutan Arap liderlerin icabına bakıldı''
Medya

Halk TV'de skandal sözler! ''İsrail'e kafa tutan Arap liderlerin icabına bakıldı''

Halk TV'de yine skandal bir yayına imza atıldı. Soykırımcı İsrail güzellemesi yapılan yayınında haddini aşan ifadeler kullanan Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, 'İsrail'e kafa tutan Arap liderler yaradanlarıyla buluştu, hepsinin icabına bakıldı.' dedi. Toker'in sözleri büyük tepki çekti.

2 Ağustos 2024 Cuma 08:45 - Güncelleme:
Halk TV'de skandal sözler! ''İsrail'e kafa tutan Arap liderlerin icabına bakıldı''
ABONE OL

Hamas lideri İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutta alçak bir suikast sonucu şehit edildi. İsrail'in bu alçak saldırısının konuşulduğu Halk TV'de hadsiz ifadeler kullanıldı.

Suikastı, Başkan Erdoğan ile özdeşleşen "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemi üzerinden İsrail'i övücü bir şekilde yayınlayan Halk TV'nin skandallarına yenisi eklendi.

Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, canlı yayında "İsrail'e kafa tutan Arap liderler yaradanlarıyla buluştu, hepsinin icabına bakıldı." ifadelerini kullandı.

Bu ifadelere gülüşmelerle eşlik edildiği de gözlendi.

Toker'in bu hadsiz sözleri büyük tepkiye neden oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.