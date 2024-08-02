Hamas lideri İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutta alçak bir suikast sonucu şehit edildi. İsrail'in bu alçak saldırısının konuşulduğu Halk TV'de hadsiz ifadeler kullanıldı.

Suikastı, Başkan Erdoğan ile özdeşleşen "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemi üzerinden İsrail'i övücü bir şekilde yayınlayan Halk TV'nin skandallarına yenisi eklendi.

Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, canlı yayında "İsrail'e kafa tutan Arap liderler yaradanlarıyla buluştu, hepsinin icabına bakıldı." ifadelerini kullandı.

Bu ifadelere gülüşmelerle eşlik edildiği de gözlendi.

Toker'in bu hadsiz sözleri büyük tepkiye neden oldu.