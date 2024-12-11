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Medya

Halk TV'de skandal sözler! PYD'yi aklamaya çalıştı

Halk TV yayınında konuşan Mehmet Tezkan, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi PKK'dan ayrı konumlandırmaya çalışırken, 'PKK da yabancı bir güç. PYD yabancı değil. PYD oranın bir gücü' şeklinde skandal ifadeler kullandı.

11 Aralık 2024 Çarşamba 08:10 - Güncelleme:
Halk TV'de skandal sözler! PYD'yi aklamaya çalıştı
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Halk TV canlı yayını skandal anlara sahne oldu.

Halk TV Yazarı Mehmet Tezkan, Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu geçiş hükümetinin bölgedeki paydaşlarla yapacağı istişarelerde PYD'nin de masaya oturması gerektiğini ima etti.

'PKK YABANCI BİR GÜÇ, PYD YABANCI DEĞİL ORANIN BİR GÜCÜ'

Terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD'yi aklamaya çalışan Tezkan, "PKK da yabancı bir güç. PYD yabancı değil. PYD oranın bir gücü. O zaman PYD Şam'ın meselesi. Masa kurulacaksa, PYD oturur oturmaz... ABD alır almaz..." dedi.

Tezkan'ın sözleri büyük tepki çekti.

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