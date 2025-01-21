İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2025 Salı / 22 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6309
  • EURO
    36,9906
  • ALTIN
    3124.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Halk TV'de skandal sözler! Yangın üzerinden hesap yaptılar
Medya

Halk TV'de skandal sözler! Yangın üzerinden hesap yaptılar

Fondaş Halk TV, Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın üzerinden siyaset yapmaya çalıştı. Halk TV'de yayımlanan bir programda, “Otel tam dolu değildi. Demek ki imkanı olan insanların oranı azaldı.' dedi.

HABER MERKEZİ21 Ocak 2025 Salı 16:43 - Güncelleme:
Halk TV'de skandal sözler! Yangın üzerinden hesap yaptılar
ABONE OL

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktı. Bölgeye giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılıp müfettiş görevlendirdi. Yaralıların ise tedavisi sürüyor.

FONDAŞ HALK TV TEPKİ ÇEKTİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken fondaş Halk TV, acıdan siyaset devşirmeye çalıştı. Olaya ilişkin Halk TV'nin 'Neden Sonuç' programında yapılan yorumlar tepki çekti. Tüm Türkiye Kartalkaya'daki yaşanan otel faciasının acısını yaşarken Halk TV'nin canlı yayında sarf edilen cümleler "Koyun can derdinde kasap et derdinde" sözünü akıllara getirdi.

ACIDAN SİYASET DEVŞİRDİLER

Halk TV'deki programın moderatörü Seda Selek, yangının tatil dönemine denk gelmesi sebebiyle doluluk oranının az olduğunu ifade etti.

Gazeteci Mehmet Tezkan ise geçmişteki doluluk oranlarını hatırlatarak, "Demek ki imkanı olan insanların oranı yüzde 50 azaldı. Eskiden yer bulunmazdı orada." sözleriyle yaşanan faciada hayatını kaybedenlere değil, otelin eski doluluk oranlarına değindi.

RTÜK'ten Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağı

Kartalkaya'da otel yangını faciası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otelin sahibi gözaltına alındı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.