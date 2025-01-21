Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktı. Bölgeye giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılıp müfettiş görevlendirdi. Yaralıların ise tedavisi sürüyor.

FONDAŞ HALK TV TEPKİ ÇEKTİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken fondaş Halk TV, acıdan siyaset devşirmeye çalıştı. Olaya ilişkin Halk TV'nin 'Neden Sonuç' programında yapılan yorumlar tepki çekti. Tüm Türkiye Kartalkaya'daki yaşanan otel faciasının acısını yaşarken Halk TV'nin canlı yayında sarf edilen cümleler "Koyun can derdinde kasap et derdinde" sözünü akıllara getirdi.

ACIDAN SİYASET DEVŞİRDİLER

Halk TV'deki programın moderatörü Seda Selek, yangının tatil dönemine denk gelmesi sebebiyle doluluk oranının az olduğunu ifade etti.

Gazeteci Mehmet Tezkan ise geçmişteki doluluk oranlarını hatırlatarak, "Demek ki imkanı olan insanların oranı yüzde 50 azaldı. Eskiden yer bulunmazdı orada." sözleriyle yaşanan faciada hayatını kaybedenlere değil, otelin eski doluluk oranlarına değindi.

RTÜK'ten Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağı

Kartalkaya'da otel yangını faciası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otelin sahibi gözaltına alındı