İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2022 Perşembe / 10 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1996
  • EURO
    18,5615
  • ALTIN
    1025.34
  • BIST100
    2540.36
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Halk TV'de skandal! Terör bölgesini bakın nasıl tanımladılar?
Medya

Halk TV'de skandal! Terör bölgesini bakın nasıl tanımladılar?

Türkiye, sınırlarını tehdit eden terör unsurlarını yok etmek için Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon için harekete geçti. Halk TV yayınında ise bir skandal yaşandı. Sunucu Burak Tatari, haberi aktarırken terör örgütü YPG/PKK'nın barındığı bölgeleri 'Suriye Demokratik Güçleri' şeklinde tanımladı.

9 Haziran 2022 Perşembe 07:29 - Güncelleme:
ABONE OL

Suriye'ye operasyon için gün sayılırken, Halk TV ekranlarında büyük bir skandal yaşandı.

Sunucu Burak Tatari, Suriye'deki son durumu aktarırken, terör örgütü YPG/PKK'nın bölgelerini ABD'nin terör örgütünü meşrulaştırmak için kullandığı Suriye Demokratik Güçleri tanımı ile anlattı.

"SDG" İFADESİNİ TERÖRİSTLERİ MEŞRULAŞTIRMAK İSTEYEN ABD ORTAYA ATMIŞTI

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya tepkisini azaltmak ve terör örgütünü meşru bir zemine çekmek için girişimlerde bulunan ABD, terör örgütünü Suriye Demokratik Güçleri olarak tanımlamaya başlamıştı.

Temelini YPG/PKK'nın oluşturduğu yapının içinde sözde Araplar ve Türkmenler'in de yer aldığı yalanı ortaya atılmıştı. ABD, teröristleri bu tanımlama ile koruma altına almak istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.