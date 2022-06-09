Halk TV'de skandal! Terör bölgesini bakın nasıl tanımladılar?

Suriye'ye operasyon için gün sayılırken, Halk TV ekranlarında büyük bir skandal yaşandı.

Sunucu Burak Tatari, Suriye'deki son durumu aktarırken, terör örgütü YPG/PKK'nın bölgelerini ABD'nin terör örgütünü meşrulaştırmak için kullandığı Suriye Demokratik Güçleri tanımı ile anlattı.

"SDG" İFADESİNİ TERÖRİSTLERİ MEŞRULAŞTIRMAK İSTEYEN ABD ORTAYA ATMIŞTI

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya tepkisini azaltmak ve terör örgütünü meşru bir zemine çekmek için girişimlerde bulunan ABD, terör örgütünü Suriye Demokratik Güçleri olarak tanımlamaya başlamıştı.

Temelini YPG/PKK'nın oluşturduğu yapının içinde sözde Araplar ve Türkmenler'in de yer aldığı yalanı ortaya atılmıştı. ABD, teröristleri bu tanımlama ile koruma altına almak istiyor.