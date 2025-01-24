Bolu KartalKaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal oteldeki çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Tedavi tamamlanan yaralılar taburcu edildi. Faciayla ilgili görevlendirilen bilirkişi ekibi korkunç ihmaller tespit etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise olayın hemen ardından belediyenin yangın bölgesinden sorumlu olmadığını hatta belediyenin otelin denetimine ilişkin bir belge bile vermediğini açıkladı. Tanju Özcan'a CHP yandaşı Halk TV'de bile tepki gösterildi.

Gerçek sonradan ortaya çıktı. Bolu Belediyesi'nin yanan otelin restoran kısmına yangından 19 gün önce onay verdiği belge ortaya çıktı. Ayrıca Bolu İtfaiyesi geçen ay otelin yangın sisteminde 8 eksik tespit ettiği bunu herhangi bir yere bildirmediği öğrenildi. Olayın ardından CHP'li Bolu Belediyesinin Başkanı Özcan'a tepki yağdı.

CHP YANDAŞI HALK TV'DE BİLE TEPKİ GÖSTERİLDİ

CHP yandaşı Halk TV'de konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Eski Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Tanju Özcan'ın "yetkimiz yok" açıklaması ile ilgili değerlendirmede bulundu, tepki gösterdi.

Tanju Özcan'a yönelik "Kamunun vicdanının yetkisi olmaz" sözleriyle tepki gösteren Candan, "Belediye "bu benim yetki alanımda değil müdahale edemem" diye bir şey söyleyemez. Kamunun vicdanının yetkisi olmaz. Orada insan ölecek bunu biliyorsunuz ama benim sorumluluk alanım değil, emniyet gelsin müdahale etsin diyemezsiniz." dedi.

Belediyenin konuyu es geçtiğini dile getiren Candan, "Yetkiniz yoksa kamuoyuna açıklama, bir üst kuruma bildirme yetkiniz de mi yok? Bence belediye bir miktar es geçmiş oluyor. Yetkiniz olmayabilir ama vicdanınız olması lazım." ifadelerini kullandı.

İHMALİ SAVUNDU

Bolu İtfaiyesi geçen ay otelin yangın sisteminde 8 eksik tespit etti. Denetim alanı bir çizikle 70 metrekarelik restoran olarak değiştirildi; uygunluk raporu verildi. Kusurları Turizm Bakanlığı'na ya da savcılığa iletmediklerini itiraf eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Mevzuatta bildirim şartı yok" diyerek ihmali savundu.

Akşam Gazetesi'nin dün manşetine taşıdığı skandal olayın arından CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir programda eleştirilere cevap verdi. Başvuru üzerine oteli yangın yeterliliği açısından denetlediklerini belirten Özcan, İtfaiye Müdürlüğü'nün 8 maddelik kritik eksikler tespit ettiğini ancak başvuru geri çekilince bu durumu ilgili kurumlara bildirmediklerini kabul etti.

Gazetecilerin, "Siz bu durumu neden Kültür Bakanlığı'na ya da savcılığa bildirmediniz?" sorusuna karşılık Özcan, "Böyle bir hüküm yok. Önüme günde binlerce belge geliyor" dedi. Özcan, "İtfaiyenin kimseyi uyarması gerekmez miydi?" sorusuna da "Bildirilebilir miydi bilmiyorum ama bildirmesi zorunlu tutulmamış. Mevzuatta tespit ettiğiniz eksiklikleri bakanlığa, savcılığa bildireceksiniz diye bir hüküm yok" cevabını verdi.

UYGUNLUK RAPORU VERMİŞLER

Grand Kartal Otel, 3224 metrekarelik binanın tamamına 'yangın güvenlik raporu' almak için 12 Aralık'ta CHP'li Bolu Belediyesi'ne başvurdu. Bolu İtfaiyesi, 16 Aralık'taki denetimde 8 kritik kusur buldu. Tespitler rapora dönüşmeden denetim talebi 24 Aralık'ta bir çizikle 70 metrekarelik restoran olarak revize edildi. 2 Ocak'ta yangının başladığı restorana '1 yangın tüpü var' ve 'acil aydınlatma mevcut' denilerek uygunluk raporu verildi.

Kartalkaya yangınının sorumlusu kim?

Faciada korkunç ihmaller tespit edildi! Tanju Özcan'dan vicdanlara sığmayan savunma

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