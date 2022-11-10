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Medya

Halk TV'deki skandal sözlere Bakan Soylu'dan tepki: Kana susamış vampirler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Halk TV'de 'iktidar değiştiği' takdirde 'Süleyman Soylu'yu da içeride görme ihtimalimiz olabilir' şeklindeki sözlere sert tepki gösterdi.

10 Kasım 2022 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
Halk TV'deki skandal sözlere Bakan Soylu'dan tepki: Kana susamış vampirler
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CHP tarafından fonlanan Halk TV'de haddi aşan ifadeler kullanıldı. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayla ilgili hukukçu Turgut Kazan'ın değerlendirmelerde bulunurken, Şirin Payzın araya girip, "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir" dedi.

"İktidar değişirse" AK Parti'den hesap sorma ve üst düzey isimleri "hapse tıkma" senaryoları konuşulduğu yayınla ilgili Bakan Soylu sosyal medyadan cevap verdi.

"BİR BAŞBAKANIN İKİ BAKANIN KANINI İÇTİLER, YETMEDİ"

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

İktidar değişince(!) Yanındaki majestelerinin hukukçusu ile temennileri Süleyman Soylu'yu içeride görmekmiş. Kana susamış vampirler... Bir Başbakanın iki Bakanın kanını içtiler, yetmedi. Batı'nın ve Soros'un Operasyon Çocukları... Elinizden geleni ardınıza koymayın.

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