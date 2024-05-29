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Medya

Halk TV'den şehit yakınları üzerinden skandal haber! Yalanları yine ifşa oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Halk Tv ve Yeniçağ'da yayınlanan 'Kamuda tasarruf şehit yakından başladı' başlıklı haberi yalanladı.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
Halk TV'den şehit yakınları üzerinden skandal haber! Yalanları yine ifşa oldu
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Yalan habercilikte başı çeken Halk TV yine şaşırtmadı. Yalan haberlerine bir yenisini ekleyen Halk TV'nin "Kamuda tasarruf şehit yakından başladı" başlıklı haberi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

HALK TV'DEN ŞEHİT YAKINLARI ÜZERİNDEN SKANDAL HABER! YALANLARI YİNE İFŞA OLDU

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Bir şehit eşinden, düzenli olarak gittiği özel bir hastanede Kamuda Tasarruf Paketi gerekçesiyle katılım payı talep edildi." iddiası doğru değildir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki düzenlemelere göre, şehit ve gazi yakınlarından katılım payı ve ek ücret alınmamaktadır. Bahse konu olan hastanın başvurduğu özel hastanede Sosyal Güvenlik Kurumunun MEDULA sistemi üzerinden yapılan müstehaklık sorgusunda, ücret ve katılım payından muaf olmadığı, şehit ve gazi yakını olarak tanımlanmadığı tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

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