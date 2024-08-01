Halk TV'nin skandal İsrail güzellemesi sonrası RTÜK harekete geçti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutunda suikasta uğradı. Saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

CHP yandaşı Halk TV'nin canlı yayınında, Heniyye'nin şehit edildiği binayı füzeyle vuran İsrail'in saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğine dair yorumlar yapıldı.

HALK TV'DEN İSRAİL GÜZELLEMESİ



Halk TV, Heniyye'ye düzenlenen suikastı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen 'Bir gece ansızın geliriz' söylemi üzerinden İsrail'i güzelleyerek ekranlarına taşıdı.

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle terör örgütlerine yönelik operasyonlar ve bölgesel konularda Türkiye'yi karşısına alan Yunanistan yönetimine gözdağı vermek maksadıyla sık sık "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesini kullanıyor.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN HALK TV'YE ÇOK SERT TEPKİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümü sonrası Halk TV'de bir programda yapılan yayıncılık anlayışına çok sert tepki gösterdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir. RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV'nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de" ifadelerini kullandı.