İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2024 Perşembe / 26 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1744
  • EURO
    36,0322
  • ALTIN
    2609.51
  • BIST100
    10638.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Halk TV'nin skandal İsrail güzellemesi sonrası RTÜK harekete geçti
Medya

Halk TV'nin skandal İsrail güzellemesi sonrası RTÜK harekete geçti

Hamas lideri İsmail Heniyye, soykırımcı İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırıda şehit oldu. CHP yandaşı Halk TV ise suikastı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen 'Bir gece ansızın gelebiliriz' söylemi üzerinden İsrail'i olumlayarak ekranlarına taşıdı. Skandala tepki gösteren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

1 Ağustos 2024 Perşembe 08:26 - Güncelleme:
Halk TV'nin skandal İsrail güzellemesi sonrası RTÜK harekete geçti
ABONE OL

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutunda suikasta uğradı. Saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

CHP yandaşı Halk TV'nin canlı yayınında, Heniyye'nin şehit edildiği binayı füzeyle vuran İsrail'in saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğine dair yorumlar yapıldı.

HALK TV'DEN İSRAİL GÜZELLEMESİ

Halk TV, Heniyye'ye düzenlenen suikastı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen 'Bir gece ansızın geliriz' söylemi üzerinden İsrail'i güzelleyerek ekranlarına taşıdı.

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle terör örgütlerine yönelik operasyonlar ve bölgesel konularda Türkiye'yi karşısına alan Yunanistan yönetimine gözdağı vermek maksadıyla sık sık "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesini kullanıyor.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN HALK TV'YE ÇOK SERT TEPKİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümü sonrası Halk TV'de bir programda yapılan yayıncılık anlayışına çok sert tepki gösterdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir. RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV'nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de" ifadelerini kullandı.

  • halk tv
  • Ebubekir Şahin
  • İsmail Heniyye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.