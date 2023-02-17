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Medya

Halk TV'nin yalanı canlı yayında ortaya çıktı! Bitirmek zorunda kaldılar

Kahramanmaraş merkezli 'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerin ardından 85 milyon vatandaş depremzedeler için kenetlendi. Halk TV ise günlerdir halkı kışkırtmaya yönelik provokasyon dolu eylemlerine devam ediyor. Afet bölgesinden yapılan canlı yayında, 'insanların gıdalarının olmadığını' öne süren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a depremzedeler tepki gösterdi, muhabir yayını sonlandırmak zorunda kaldı.

17 Şubat 2023 Cuma 13:03 - Güncelleme:
Halk TV'nin yalanı canlı yayında ortaya çıktı! Bitirmek zorunda kaldılar
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Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan şiddetli depremlerin ardından kenetlendi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan afet, geniş bir coğrafyada hissedildi.

Toplamda 11 ili vuran deprem, şehirleri enkaza çevirdi. Büyük bir yıkımın olduğu ve bilançonun giderek ağırlaştığı asrın felaketinde, devletin tüm kurumları harekete geçti. İlk andan itibaren arama-kurtarma ekipleri bölgelere giderek çalışmalara katıldı.

Burada bir cana ulaşmak için büyük bir mücadele verilirken diğer yandan da depremzedelerin yaraları sarılmaya başlandı.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaş, deprem bölgesine yardım gönderdi. AFAD koordinesinde vatandaşlara ulaştırılan ihtiyaç malzemeleri, depremzedelere nefes oldu.

Barınma ihtiyacından beslenme ihtiyacına kadar birçok yardımlar yapılırken, ortaya çıkan birlik ve beraberlik görüntüleri dünyanın gündemine oturdu.

HALK TV DEPREM BÖLGESİNDE ALGI ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Sahada hummalı çalışmalar yapılırken, bu çalışmaları gölgede bırakmak isteyenler de oldu. Devletin tüm imkanlarının afet bölgesine seferber edilmesiyle acı dolu günleri kısa sürede geride bırakmak amaçlandı. Bu süreçte bölgelere giden siyasi liderler, acı üzerinden siyaset yaparken, bazı provokatif kişiler ise bu süreçte algı çalışmalarına başladı.

'İNSANLARIN GIDALARI YOK' YALANI

Bunlardan biri de CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal oldu. Depremin merkezi Kahramanmaraş'a giden Sarıbal, burada Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Muhabirin, "Burada acilen yapılması gereken nedir?" sorusuna yanıt veren Sarıbal şu ifadeleri kullandı:

İnsanlar sağlıklı bir barınma istiyorlar. Yani çadır değil. Öncelikle bir konteyner, arkasından insanların istediği temel şey ise insanların gıdaları yok.

"BURADA GIDA KAYNIYOR"

Bu sırada o anlara şahit olan depremzede araya girerek, söylenenleri yalanladı, "Yalan söyleme burada gıda kaynıyor. Konteyner de geldi." ifadelerini kullandı.

İddiaların çürütülmesiyle muhabir yayını apar topar sonlandırmak durumunda kaldı. CHP'li vekil Sarıbal da hızla bölgeden uzaklaştı.

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