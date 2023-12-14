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Medya

'Hamas terör örgütüdür' diyen Özgür Özel'e sert tepki: Atatürk olsa bunların yüzüne tükürürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Hamas terör örgütüdür' açıklamasına tepki gösteren Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, 'Mustafa Kemal Atatürk olsa bunların yüzüne tükürürdü' dedi.

14 Aralık 2023 Perşembe 08:55 - Güncelleme:
'Hamas terör örgütüdür' diyen Özgür Özel'e sert tepki: Atatürk olsa bunların yüzüne tükürürdü
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ÜLKE TV yayınında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Hamas terör örgütüdür' ifadeleri değerlendirildi.

Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, Özel'e tepki göstererek, "Ben şunu söylüyorum Mustafa Kemal Atatürk olsa bunların yüzüne tükürürdü bu açıklamalarından dolayı, ama onların Mustafa Kemal'in verdiği mücadeleyle bir dertleri yok. Mirasından olabildiğince istifade edip, kendilerine koltuk kapma mücadeleleri var. Tabloda net olarak ortada." ifadelerini kullandı.

İŞGALCİLERİ SAVUNMUŞTU

Özgür Özel, CHP genel başkanlık seçimlerinden önce ziyaret ettiği Zonguldak İl Başkanlığı'ndan basın mensuplarının sorularını cevaplarken Başkan Erdoğan'ı, Hamas sözleri üzerinden hedef almış, Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu söylemişti.

Özel, ifadelerinde şu utanç verici sözleri sarf etmişti: Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz ve Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür ve İsrail'de Filistin'de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte bir gece yarısı sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır.

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