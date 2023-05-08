Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 24 TV'ye konuk oluyor

24 Seçim Özel'de Mustafa Kartoğlu, Elif Akkaya Kuter Ve Sadi Özdemir Soracak soracak, Hazine Ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.



Türkiye ekonomi modelinde hangi aşamadayız?

Muhalefetin vaatleri ne kadar gerçekçi?

Türkiye Yüzyılı'nda bizi nasıl bir ekonomik tablo bekliyor?

Mustafa Kartoğlu, Elif Akkaya Kuter Ve Sadi Özdemir Soracak, soracak, Hazine Ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati canlı yayında 24 TV'ye anlatacak.

24 Seçim Özel bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.