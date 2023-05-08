İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2023 Pazartesi / 18 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5178
  • EURO
    21,5134
  • ALTIN
    1269.32
  • BIST100
    4426.99
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 24 TV'ye konuk oluyor
Medya

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 24 TV'ye konuk oluyor

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. Hazine Ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 10:45 - Güncelleme:
Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 24 TV'ye konuk oluyor
ABONE OL

24 Seçim Özel'de Mustafa Kartoğlu, Elif Akkaya Kuter Ve Sadi Özdemir Soracak soracak, Hazine Ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.

Türkiye ekonomi modelinde hangi aşamadayız?

Muhalefetin vaatleri ne kadar gerçekçi?

Türkiye Yüzyılı'nda bizi nasıl bir ekonomik tablo bekliyor?

Mustafa Kartoğlu, Elif Akkaya Kuter Ve Sadi Özdemir Soracak, soracak, Hazine Ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati canlı yayında 24 TV'ye anlatacak.

24 Seçim Özel bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.