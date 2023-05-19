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Medya

HDP'den Kılıçdaroğlu'na 'Oğan' ayarı: Küstürüp yanlış yapma her şeyin bir sınırı vardır

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek mesajı veren terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den Kılıçdaroğlu'na uyarı niteliğinde bir açıklama geldi. 14 Mayıs'taki seçimde büyük hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu, sözde milliyetçi tavırlarla seçmeni etkileme peşine düştü. Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a yanaşan Kılıçdaroğlu'na uyarı HDP'li Hasip Kaplan'dan geldi. HDP'li Hasip Kaplan, 'Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez.' dedi. HDP'li Kaplan farklı bir paylaşımında ise Kılıçdaroğlu'na yönelik, 'HDP'lileri küstürüp yanlış yapma. Birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır.' mesajını verdi.

Yenişafak19 Mayıs 2023 Cuma 02:44 - Güncelleme:
HDP'den Kılıçdaroğlu'na 'Oğan' ayarı: Küstürüp yanlış yapma her şeyin bir sınırı vardır
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7'li koalisyona sürekli desteğini açıklayan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Kemal Kılıçdaroğlu'na gözdağı verdi. HDP'li Hasip Kaplan, Sinan Oğan'a yanaşan Kılıçdaroğlu'na uyarı niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez. HDP'lileri küstürüp yanlış yapma. Birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır." dedi.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'OĞAN' AYARI:

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. Seçimlerde Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu ezici bir üstünlükle eline alırken, cumhurbaşkanı seçimleri ise ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda Sinan Oğan'ın seçmeninden oy alabilmek için söylemlerinde değişikliğe gitti.

Bugüne kadar 'reklam' olduğu gerekçesiyle terör örgütlerinin adını dillendirmediğini ifade eden ve ilk tur öncesinde terör tutuklularına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, 'milliyetçi' seçmene yakın gözükmek için PKK ve FETÖ ile mücadele açıklamaları yaptı.

Bu durum HDP kanadında rahatsızlığa neden oldu.

"HDP'LİLERİ KÜSTÜRÜP YANLIŞ YAPMA"

HDP'li Hasip Kaplan, "Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez" diyen Kaplan, "HDP'lileri küstürüp yanlış yapma" mesajı verdi.

"Sinan Oğan şişirilmiş bir balondur, içi boştur, ona oy verenler arkasında yok"

Kaplan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Sinan Oğan şişirilmiş bir balondur. İçi boştur, ona oy verenler arkasında yok.

Kılıçdaroğlu, bunu iyi değerlendirmeli. Kürt halkını kızdırmayın, küstürmeyin. Yanlış yapmayın.

Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez.

"Birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır"

Siyaset satranç gibidir. Yanlış hamle yapan kaybeder. Şah-mat gibi, anlarsınız.

Benim terörist, dinci, ırkçı, faşist ayrımcı bölücülere karşı olduğumu herkes bilir. Biz Kılıçdaroğlu'nu hiçbir şey istemeden desteledik. İnandık, güvendik, pazarlık yapmadık. Üç Kuruş Siyasete Malzeme etmeye niyetimiz Yok

Her şeyin bir sabrı sınırı vardır, kimseye köle esir değiliz, birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır. Kimse kusura bakmasın..!"

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