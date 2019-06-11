İsmail Küçükkaya ile programa davet edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan arasında kadın moderatör tartışması yaşandı. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak canlı yayına ilişkin Paylan, Küçükkaya'ya, "İki erkek adayla çıkacaksınız yayına, siz de erkek bir gazetecisiniz, 3 erkek konuşacaksınız." eleştirisinde bulundu.

KÜÇÜKKAYA'DAN HDP'Lİ VEKİLE SERT TEPKİ

Küçükkaya, "Bunu gündeme getiren benim. Fakat şu yanlış. Sen de aynı hataya düşmüşsün. Benim çok başarılı kadın gazeteci arkadaşlarım var. Bu işi benden çok başarılı yapacaklar. Hiç bir kuşkum yok. Fakat bir ortak yayını yalnızca kadın olduğu için bir kadın sunsun demek bu meseleyi anlamamak demek. Yanlış bu. Meseleye yanlış bakıyorlar" sözleriyle HDP'li Paylan'a cevap vedi.