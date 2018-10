Her Şey Aşktan filmi konusu nedir Her Şey Aşktan oyuncu kadrosunda kimler var Her Şey Aşktan filmi konusu nedir araştırılıyor. Her Şey Aşktan oyuncu kadrosunda kimler var? Show TV’de izleyicisiyle buluşacak olan Her Şey Aşktan oyuncuları haberimizde yer alıyor. Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla merak edilen Her Şey Aşktan farklı hikayesiyle dikkat çekiyor. Her Şey Aşktan oyuncu kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Her Şey Aşktan filminin konusuna değinecek olursak; Bir alışveriş merkezinde çalışan Pelin (Hande Doğandemir) hayatının aşkı, aynı zamanda bir playboy olarak tanınan İlker (Mithat Can Özer) tarafından evlilik hazırlığındayken aldatılır. Bir anda Pelin’in dünyası başına yıkılır. Zavallı Pelin’e yaşadığı hayal kırıklıkları ve intikam dolu serüveninde, yakışıklı bir rock davulcusu olan Burak (Şükrü Özyıldız) yol arkadaşlığı yapacak ve hayatını değiştirecektir... Her Şey Aşktan oyuncuları arasında Şükrü Özyıldız, Hande Doğandemir, Mithat Can Özer ve Hakan Meriçliler yer alıyor.

paylaş

tweetle

paylaş

0

0

0

0

0

0 x Her Şey Aşktan filmi konusu nedir Her Şey Aşktan oyuncu kadrosunda kimler var? Her Şey Aşktan hikayesi ve oyuncuları haberimizde yer alıyor. Her Şey Aşktan, yönetmenliğini ve senaristliğini Andaç Haznedaroğlu'nun yaptığı, başrollerini Hande Doğandemir, Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı; 2015 Avşar Film yapımı Romantik ve Komedi türlerinde Türk Filmidir. Peki Her Şey Aşktan filminin konusu nasıl?Bir alışveriş merkezinde çalışan Pelin (Hande Doğandemir) hayatının aşkı, aynı zamanda bir playboy olarak tanınan İlker (Mithat Can Özer) tarafından evlilik hazırlığındayken aldatılır. Bir anda Pelin’in dünyası başına yıkılır. Zavallı Pelin’e yaşadığı hayal kırıklıkları ve intikam dolu serüveninde, yakışıklı bir rock davulcusu olan Burak (Şükrü Özyıldız) yol arkadaşlığı yapacak ve hayatını değiştirecektir... İşte merak edilen Her Şey Aşktan filmi konusu ve oyuncuları... HER ŞEY AŞKTAN KONUSU Bir alışveriş merkezinde çalışan Pelin (Hande Doğandemir) hayatının aşkı, aynı zamanda bir playboy olarak tanınan İlker (Mithat Can Özer) tarafından evlilik hazırlığındayken aldatılır. Bir anda Pelin’in dünyası başına yıkılır. Zavallı Pelin’e yaşadığı hayal kırıklıkları ve intikam dolu serüveninde, yakışıklı bir rock davulcusu olan Burak (Şükrü Özyıldız) yol arkadaşlığı yapacak ve hayatını değiştirecektir... HER ŞEY AŞKTAN FRAGMANI HER ŞEY AŞKTAN OYUNCULARI KİMLERDİR? ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ (BURAK) Şükrü Özyıldız; 18 Şubat 1988 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Annesi Rum, babası ise Karadenizli’dir. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp, İstanbul’da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi’nde İşletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmusla Portekiz’e gitmiştir. Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz’de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra Kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız; hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurtdışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan genç oyuncu bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir. Birçok tiyatro oyununda , reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 Yılında “Derin Sular” adlı dizide görülmüştür. 2013 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva da başrol oynamıştır. 2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştı. 2015'te, Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show tv de yayınlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı. Dizi düşük reytinglerden dolayı 18.bölümde final yapmıştır. HANDE DOĞANDEMİR (PELİN) Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası da banka emeklisidir. Ankara’da okuduğu ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünden İletişim sosyolojisi üzerine eğitim görerek mezun oldu. Üniversitede son sınıfta Erasmus programı ile altı ay Fransa’nın Lilla şehrinde okudu. Üniversite bittikten sonra farklı bir alanda çalışmak istemiş ve ekran arkası deneyimler edindikten sonra Akademi 35’buçukta oyunculuk eğitimi almıştır. Kamera arkasında programcılık yapmaya stajyerlikle başladı. Daha sonra rejiye geçti. sonra çalıştığı yerde editör yardımcısı oldu. Vahide Gördüm ve Altan Gördüm’ün oyunculuk okuluna gitti. 2011 yılında başlamak üzere TRT Okul'da “Hatırlar mısınız?” adlı programda iki yıl sunuculuk yaptı. 2013 yılının Mart ayında Nejat İşler’le birlikte “Eti Browni” reklamında rol aldı. 2 Temmuz 2013 tarihinde Kanal D'de gösterime giren “Güneşi Beklerken” dizisinde başrollerini Emre Kınay, ve Kerem Bursin ile paylaştı. 2014 yılında Lipton reklamında oynadı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında Aralı 2015 de oynamaya başlayacak olan "Kara Kış" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile birlikte oynadı. 2015 yılında başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Yağmur/Azra karakterini canlandırdı. Hande Doğandemir ve Şükrü Özyıldız 2015 yılında yapılan ve 29 Ocak 2016'da gösterime giren "Her Şey Aşktan" filminde de başrol oynadı. MİTHAT CAN ÖZER (İLKER) Annesi Sezen Aksu ve babası iş adamı Sinan Özer'dir. Bir süre Bilgi Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Annesi Sezen Aksu Yürüyorum Düş Bahçeleri'nde... albümünde söz ve müziği Mithat Can Özer'e ait "Tören" şarkısına da yer vermiştir. Yine ikili Yeni ve Yeni Kalanlar teklisinin aynı ismi taşıyan şarkısının söz ve müziği birlikte yazmıştır. 2016 Temmuz ayında çekimlerine başlanan, Şükrü Avşar ve Özcan Deniz'in yapımcılığını üstlendiği, başrollerini Hande Doğandemir ve Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı ''Her Şey Aşktan'' filminde rol aldı. Bu film, Mithat Can Özer'in ilk oyunculuk deneyimi olmuştur. 2016'nın ekim ayında 10 şarkıdan oluşan ilk albümü " Aşk Mevsimi"ni dinleyiciye sunmuştur. HAKAN MERİÇLİLER KİMDİR? Hakan Meriçliler (d. 29 Ocak 1968, İzmir), Kanal D'de yayınlanan Yalan Dünya adlı dizide canlandırdığı Çağatay Koçtuğ karakteriyle tanınan Türk oyuncudur. Selanik ve Girit göçmeni bir aileden İzmir'de doğdu. Anneannesi Yunandı. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro oyunculuk bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Sivas Devlet Tiyatrosuna stajyer sanatçı olarak atandı ve Devlet Tiyatrolarında sanatçı olarak görev almaya başladı. 2010 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Devlet Tiyatroları bünyesinden görev aldığı süre içerisinde Tiyatro Dot gibi özel tiyatrolarda çalışmalar yaptı. Rol aldığı tiyatro oyunları Ben Feuerbach : Tankred Dorst - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2011 Büyük Sultan Oviedolu Katalina : Miguel De Cervantes - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2010 Pornografi (oyun)|\Pornography : Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2009 Vur/Yağmala/Yeniden/Shoot/Get Treasure/Repeat : Mark Ravenhill - Tiyatro Dot - 2008 Savaş İkinci Perde Çıkacak : Oldrich Danek - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007 Ölümsüzler (oyun) : Melih Cevdet Anday - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2006 Müfettiş : Nikolay Vasilyeviç Gogol - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005 Karar Kimin : Brian Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001 Klakson Borazan Bırtlar : Dario Fo - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001 Seviyorlardı Yaşamı : Ferdi Merter - Sivas Devlet Tiyatrosu - 1997 Erkek Arkadaş : Sandy Wilson - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1987 Filmografi 2003 Kurtlar Vadisi Alimcan Kondurbayev (Çeçen Lider) 2004 Büyük Buluşma 2005 Kadın Her Zaman Haklıdır 2006 Erkekler Ağlamaz Ruj (kısa film) Emret Komutanım Şah Mat (sinema) Mahmut 2007 Menekşe ile Halil Ahmet Doğal Köle (kısa film) Semum (sinema) Prof. Oğuz 2008 Kendi Okulumuza Doğru Tahir Komedi Türk Haber Spikeri Küçük Kadınlar Şahin 2008-2010 Adanalı Biryantin Hikmet 2009 Bahar Dalları Neşet Melekler ve Kumarbazlar (sinema) İrfan 2010 Deli Saraylı Bahçevan 2011 Tek Başımıza Necati 2012-2014 Yalan Dünya Çağatay Koçtuğ 2014-2015 Kaderimin Yazıldığı Gün Yakup Yörükhan 2015 OHA: Oflu Hoca'yı Aramak 2016 Hayat Sevince Güzel Şinasi YORUMLAR 0

EN ÇOK YORUMLANANLAR Dacia´nın ülkemizde en sevilen modeli Duster´ı test ettik Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın En Çok Okunanlar TL üzerinden maaş istemem dedi Fatih Terim üstünü çizdi 1 Özelliği nedeniyle ailesi tarafından evden kovuldu 2 Aile Bakanlığı: 18 bin 925 şehit ve gazi çocuğu öğrenciye eğitim yardımı verilecek 3 'Adaylık yoksa her şeyi anlatırım' 4 9 ilde PKK operasyonu düzenlendi 5