Hercai 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 6. Son Bölümde neler oldu?- İzle Hercai’nin 7. yeni bölüm fragmanı izleyenler için büyük merak konusu... Hercai’nin son bölümlerinde büyük heyecan yaşanıyor. Hercai’de Miran isyan ediyor. Büyük bir of çeken Miran “İçim soğumuyor, ben böyle olacağını bilmiyordum. İçimin böyle toz gibi dağılıp gideceğini! Reyyan’a her baktığımda, ona her yalan söylemek zorunda kaldığımda onun o masum bakışları içime iğne gibi batıyor.” diyor. İçi iyice parçalanan Miran nefes nefese bir şekilde “Ben hiç böyle olmamıştım. Ben hiç böyle olmamıştım!” diyor. Reyyan ise kendisine çekilen silahı alnına dayıyor. “Biliyorum öleyim istiyorsun. Toprak olayım, toz olayım istiyorsun.” diyor. Nasuh ise Azize’nin karşısına dikiliyor İşte, “Hercai 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, Hercai 6. yeni bölümde neler oldu?” sorularının yanıtı