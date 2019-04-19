Hercai 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 6. Son Bölümde neler oldu?- İzle

Hercai’nin 7. bölüm fragmanını seyirciler iple çekiyor. Hercai’nin yeni bölümü de tıpkı önceki bölümler gibi heyecan dolu sahneler yaşatacak. Hercai’nin son bölümünde Büyük bir of çeken Miran “İçim soğumuyor, ben böyle olacağını bilmiyordum. İçimin böyle toz gibi dağılıp gideceğini! Reyyan’a her baktığımda, ona her yalan söylemek zorunda kaldığımda onun o masum bakışları içime iğne gibi batıyor.” diyor. İçi iyice parçalanan Miran nefes nefese bir şekilde “Ben hiç böyle olmamıştım. Ben hiç böyle olmamıştım!” diyor. Reyyan ise kendisine çekilen silahı alnına dayıyor. “Biliyorum öleyim istiyorsun. Toprak olayım, toz olayım istiyorsun.” diyor. Nasuh ise Azize’nin karşısına dikiliyor… İşte, Hercai 7. yeni bölüm fragmanı…

HERCAİ 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ATV’nin sevilen dizisi Hercai’nin 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 6. BÖLÜM ÖZETİ

Gül'ün hastaneden çıkışı üzerine Miran, Reyyan'ı gizlice konağa alıyor. Ablasının özlemiyle yanıp tutuşan Minik Gül, Reyyan'ı görünce şok oluyor. Yaşadıkları uzun ayrılık sonrası hasret gideren kardeşler, başlarına geleceklerden bihaber. Yaren Şadoğlu yine dolaplar çeviriyor. Elif'i korumak için plan kuran Azize Aslanbey, torununun güvenini kaybediyor. Aslanbey ailesinin Reyyan'a yaşattıklarını duyan Elif, artık konakta olanlara sessiz kalmıyor. Her geçen gün öğrendiği gerçekler karşısında şoka uğrayan Elif, buna ne kadar dayanacak? Azize Aslanbey, sevdiklerini kaybetmeye devam mı edecek? Konakta işe başlayan Şehriyar Hanım, kimin tarafından görevlendirildi? Miran intikamını alsa da, Reyyan'a olan aşkını kalbinden silemiyor ve günden güne kahroluyor. Reyyan ise duyduğu can alıcı gerçeklerin peşine düşüyor ve öyle bir şey öğreniyor ki...

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi?

HERCAİ OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü

Ebru Şahin

Gülçin Santırcıoğlu,

Serhat Tutumluer,

Ayda Aksel,

Macit Sonkan,

Serdar Özer,

Oya Unustası,

Tansu Taşanlar,

İnci Şen

Eda Elif Başlamışlı