Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 8. Son bölüm Reyyan evden kaçar!

Hercai 9. yeni bölüm fragmanı hayranları tarafından merak ediliyor. Hercai 9. yeni bölümünde ortalık karışıyor. Hercai’nin son bölümünde Miran Reyyan için “Gidecek yer bırakmadılar kıza. Şu göğün altında solunan havayı dar ettiler. Neresinden tutsa elinde kalacak. İstemeyerek yaptı” diyor. Psikolojisi bozulan Miran sürpriz bir şekilde Hazar’a silah çekiyor. Hazar Reyyan’a nasihat veriyor ve “Böyle hırsla yanan gözler kimseye kıymetle bakamaz.” diyor. Azat Reyyan’ın kendisini sevmediğinin farkındandır. Azat Reyyan’a içini döker ve “Sevmek zor olanı, sevilmemeye katlanmak. Yaşarken ölmeyi öğretiyor bana. Yaktığın ateşte sen de yan diyor.” diyor. Reyyan evden kaçar ve Gül de bunu fark ederek herkese haber verir.

HERCAİ 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ATV’nin sevilen dizisi Hercai’nin 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

HERCİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 8. BÖLÜM ÖZETİ

Reyyan'ı kurtarmak için her yolu deneyen Miran Aslanbey, Reyyan'ın "burada olan burada kalacak" sözüyle yıkılır! Reyyan'ın, Azat'tan gelen evlilik teklifini kabul etmesiyle iki konakta da işler iyice karışıyor! Bir yanda oğullarını Reyyan'la evlendirmek istemeyen Handan ve Cihan Şadoğlu, diğer tarafta ise her geçen gün Miran'ı elinden kaybeden Azize Aslanbey! Tüm bu karmaşa içinde Miran'ın yolu küçük Gül ile kesişiyor. Şadoğlu Konağı'nda da yine gergin anlar var! Bir yanda dedesi Nasuh Şadoğlu'na karşı duran Azad, diğer yanda ortalığı karıştırmak için yine oyunlar peşindeki Yaren! Ve intikam almak için büyüyen Miran, kalbiyle aklı arasında gidip gelirken, silahını neden Reyyan'ın babasına, Hazar Şadoğlu'na çeviriyor?

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi?

HERCAİ KARAKTERLER

Miran Aslanbey (Akın Akınözü)

Aslanbey ailesinin soyunu devam ettirecek tek kişidir Miran Aslanbey. Babaannesi Azize Aslanbey tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş, soğuk, mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki bir adamdır.

Reyyan Şadoğlu (Ebru Şahin)

Hazar ve Zehra Şadoğlu'nun büyük kızıdır Reyyan. Masum, saf ve temiz bir genç kızdır. Ailesine ve etrafındaki herkese sevgiyle bağlıdır. Ancak annesinden babasından, kardeşinden gördüğü sevgiyi, dedesi Nasuh Şadoğlu'ndan asla görememiştir.

Nasuh Şadoğlu (Macit Sonkan)

Ailenin en büyüğü ve vazgeçilmez lideridir. Onun sözü bir emirdir. Karar verdikleri, söyledikleri hiçbir zaman ölçülmez, tartışılmaz, asla karşı çıkılmaz.

Azize Aslanbey (Ayda Aksel)

Aslanbeyler'in en büyüğüdür. Çok acılar görmüş geçirmiş, kocasını, üç oğlunu, iki gelinini gömmüş, kalbi nefretle katılaşmış, acımasız bir kadındır Azize. Tam yirmi yedi yıl önce bir intikam yemini etmiştir.