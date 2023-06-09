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  • Hezimet sonrası itiraflar başladı! CHP yandaşı Atilla Taş: Yıllarca partiye zarar gelmesin diye yutkundum
Medya

Hezimet sonrası itiraflar başladı! CHP yandaşı Atilla Taş: Yıllarca partiye zarar gelmesin diye yutkundum

CHP'li şarkıcı Atilla Taş, seçim hezimeti sonrasında eteğindeki taşları dökmeye başladı. 'Bir kaç yıl önce yaşadığım bir olaydı, yıllarca yutkundum. 'Dedemize zarar gelmesin, partiye zarar gelmesin!' diye içime attığım bir olay. Artık sıkıntı kalmadığına göre anlatabilirim.' diyen Atilla Taş, CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel ile ilgili gerçekleri açıkladı.

9 Haziran 2023 Cuma 12:11 - Güncelleme:
Hezimet sonrası itiraflar başladı! CHP yandaşı Atilla Taş: Yıllarca partiye zarar gelmesin diye yutkundum
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CHP üyesi olan şarkıcı Atilla Taş, Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci seçim yenilgisinin ardından gerçekleri itiraf etmeye başladı. Sık sık manipülatif mesajlar paylaştığı Twitter hesabından bu kez CHP'yi eleştiren Taş, "Bir kaç yıl önce yaşadığım bir olaydı, yıllarca yutkundum. "Dedemize zarar gelmesin, partiye zarar gelmesin!" diye içime attığım bir olay. Artık sıkıntı kalmadığına göre anlatabilirim." diyerek Kuşadası'na yerleştiği dönemde CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel ile ilgili gerçekleri açıkladı.

Günel ile ilgili kendisine her gün şikayet gittiğini belirten Taş, "Zeytinlikler katlediliyor. Şehir tozun toprağın altında, her yer inşaat, her yer hafriyat kamyonu. Biz Ömer Günel'le tartıştık telefonda! Kemal bey de 1 hafta sonra açılış için bölgeye gelecek. Dedim "şikayet edeceğim!" seni. Neyse Kemal bey gelmeden danışmanı Deniz Demir'i aradım; "falan otelde olacak abi!" Deyip bana bir başka yardımcısının telini verdi. Konuştuk, abi dedi seni arayacağım odaya gel. Ok dedim bekliyorum arama yok. Aradım açmıyor. Kalktım otele gittim." ifadelerini kullandı.

'GOOGLE'A 'BÜLENT TEZCAN İHALE' YAZIN ANLARSINIZ'

Otelin önünde korumaların kendisini durdurduğunu söyleyen Taş, "Dedim ben parti meclis üyesi olmuş, bedeller ödemiş bir adamım nasıl yapacaksınız bunu? Hadi maçanız sıkıyorsa engelleyin! Deyip, Daldım otele! Etrafımda çelik yelek gibi duruyorlar. Bir şey yapsam rezalet çıkacak. Haydi sustum. Bu Bülent Tezcan, Aydın, İzmir tüm çete orada beni kesiyor. "Bülent Tezcan ihale" yazın Google'a anlarsınız! Yaklaştırmadılar. Topuklu efeleri var bunların bir de. Çerçici hani! Siz onu bir de yöre halkından dinleyin! Kemal bey biliyor muydu bilmem ama adama daha önceden açılmış aynı yerleri yeniden açtırıp yolladılar Ankara'ya. Biz görüşemedik tabi. ben yine de sonuna kadar bunları destekledim. Şimdi bunlar demokratız. Şuyuz buyuz RTE diktatör falan diyorlar ya! Aman aman! O parti tertemiz Atatürk'ün bıraktığı hale gelene kadar işim bitmiştir artık bunlarla." açıklamasında bulundu.

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