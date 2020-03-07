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Medya

Hizmetçiler hangi diziden uyarlama? Hizmetçiler dizisi konusu ne, nerede çekiliyor?

Bu akşam Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi yayın hayatına başlıyor. Heyecan ve merakla beklenen yeni dizi Hizmetçiler hakkında araştırmalar hız kazandı. Hizmetçiler hangi diziden uyarlama? Hizmetçiler dizisi konusu ne, nerede çekiliyor? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Hizmetçiler dizisinin başrollerinde Selen Domaç, Algı Eke, Deniz Baysal, Seçkin Özdemir, ve Yiğit Kirazcı yer alıyor. Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela'nın hayatı İstanbul'un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar. Hizmetçiler dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

07 Mart 2020 Cumartesi  15:06 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 15:06

Bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yeni bir dizi ekranlara merhaba diyecek. Uzun zamandır heyecanla beklenen Hizmetçiler dizisine dair araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Hizmetçiler hangi diziden uyarlama? Hizmetçiler dizisi konusu ne, nerede çekiliyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 4 genç hizmetçinin lüks bir sitede çalışırken yaşadıkları anlatılacak dizi izleyenleri ekrana kilitleyecek. Hizmetçiler dizisine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

HİZMETÇİLER HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Hizmetçiler dizisi ilk defa Meksika’da çekilen Ellas son La Alegria Del Hogar’dan uyarlanıyor.

HİZMETÇİLER DİZİSİ KONUSU NE?

Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar.

Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.

Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı “kirli” çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

HİZMETÇİLER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hizmetçiler dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Cennet Konakları'nın da Zekeriyaköy veya Belgrad Ormanları yakınlarında olabileceği düşünülüyor.

HİZMETÇİLER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Deniz Baysal Yurtcu (Ela), Algı Eke (Atiye), Selen Domaç (Hacer), Aleyna Solaker (Çiçek), Yiğit Kirazcı (Aras), Seçkin Özdemir (Yiğit) Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet), Gamze Karaduman (Demet), Nilay Erdönmez (Gülseren), Neslihan Arslan (Neslihan), Gökhan Soylu (Selim), Hazal Benli (Aslı), Servet Pandur (Belkıs), Emre Akkuş (Armağan), Cansu Fırıncı (Yaşar), Özer Arslan (Osman)

HİZMETÇİLER 1. BÖLÜM ÖZETİ

Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar.

Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.

Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı “kirli” çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

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