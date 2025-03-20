RTÜK, Üst Kurul toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıdan Halk TV, SZC TV, Tele1, NOW TV ve Akıllı TV kanallarına yayın ihlalleri dolayısıyla idari yaptırım kararı çıktı.

HALK TV' YE DİLİN DÜZEYSİZ KULLANIMINDAN DOLAYI CEZA

RTÜK Üst Kurul toplantısında, Halk TV'deki Rota adlı programa konuk olarak katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un kullandığı küfür ve argo içeren ifadelerine de ceza verdi. Argo ifadeler nedeniyle 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." hükmünü ihlal edildiği gerekçesiyle üst sınırdan ceza verildi.

İSLAM ALEMİNİ HEDEF ALAN İFADELERE AĞIR CEZA

Toplantıda SZC TV'deki "Öncesi Sonrası" isimli haber bülteni ile Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ın sunduğu "18 Dakika" isimli programlara İslam âlemini hedef alan ve mezhep çatışmasını körükleyen ifadelerden dolayı ceza verildi.

İki program hakkında RTÜK izleme uzmanlarınca rapor hazırlandı. Raporda, SZC TV' de "Suriye'de camilerde Alevilerin katli vacip türü fetvaları" şeklinde ifadelerinin yer aldığı, bu ifadelerin; 6-7 Mart tarihlerinde Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde yaşanan hadiseler ile alakalı yaşanan olaylara sağduyulu bir düşünceyle yaklaşmaktan ziyade olayların daha büyümesine ve özellikle mezhepsel provokasyonlara sebebiyet verecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın "Bu nedenle İslam Dünyası'nın o maalesef büyük Orta Çağı devam ediyor. Bu nedenle İslam Dünyası'nda oluk oluk kan akıyor, Müslümanlar Müslümanları öldürüyor tekbir getirerek. O yüzden hala İslam Dünyası büyük bir sefalet, yoksulluk ve ilkellik içinde kıvranıyor. O yüzden bilim üretemiyor, teknoloji üretemiyor, refah üretemiyor, barış üretemiyor, istikrar üretemiyor. O yüzden kadınlar hiçbir demokratik hak ve özgürlüğe sahip değiller o ülkelerde. O nedenle tek gelişmiş bir İslam ülkesi yok, tek. Öne çıkan İslam ülkesi yok" şeklinde ifadeleri yer aldığı belirtildi.

İki programda kullanılan bu ifadeler nedeniyle 6112 sayılı Kanun 8. maddesinde; "Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez." hükmünü ihlal gerekçesiyle üst sınırdan ceza uygulandı.

RTÜK'TEN SOHBET VE ARKADAŞLIK HATTI TANITIMINA VE SAĞLIK BEYANI İLE ÜRÜN SATIŞINA CEZA

Üst Kurul toplantısında Akıllı TV'ye "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara... sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez..." hükmüne ve "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde ... takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına ... yer verilemez ..." hükmüne aykırı yayınlar yapıldığı için on gün yayın durdurma müeyyidesi uygulandı.

HALKI SOKAĞA ÇAĞIRAN YORUMLAR AFFEDİLMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma ve gözaltı kararları ile ilgili bazı yayıncı kuruluşların 6112 sayılı Kanun'a göre yayın ihlalleri yaptığı tespit edilmiş ve bu ihlalleri yapan kanallara Üst Kurul toplantısında üst sınırdan ceza uygulanacağı da belirtilmişti.

Tüm bu uyarılara rağmen yayın ihlallerine devam eden yayıncı kuruluşlar titizlikle takip edilmektedir. Bu doğrultuda bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında NOW TV'ye İlker Karagöz ile Çalar Saat, Halk TV'ye Kürşad Oğuz ile ROTA, Sorel Dağısatnlı ile Parantez, SCZ TV'ye Özlem Gürses ile Para Politika ve Tele1'e Habere Doğru programlarından dolayı üst sınırdan yaptırım uygulandı.

RTÜK uzmanlarınca yapılan incelemelerde söz konusu programlarda yorum ve analizlerin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, toplumun adalete olan güvenini sarsmaya yönelik açıklamalarla yargı makamlarının etki altına alınmaya çalışıldığı belirtildi. Ayrıca vatandaşlar sokağa çağrılarak millî güvenlik kamu düzeni ve kamu güvenliğinin tehlikeye atıldığı ifade edildi.