28 Mayıs 2021 Cuma 11:54 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 11:54

Star TV ekranlarında her Cumartesi izleyici karşısına çıkan 'İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla 9 yıl aradan sonra ekranlara dönen 'İbo Show'un bu haftaki konukları merak ediliyordu. Yeni bölüm fragmanıyla birlikte İbo Show'un bu haftaki konukları açıklanmış oldu. İbo Show 29 Mayıs 2021 konukları kimler?

İBO SHOW'UN 29 MAYIS 2021 KONUKLARI KİMLER?

29 Mayıs 2021 Cumartesi günü 26. bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show'un yeni bölümünde yine birbirinden ünlü isimler yer alacak.

Dokuz yıl sonra ekranlara geri dönen İbo Show'un bu haftaki bölümüne konukları Mine Koşan , Hakkı Bulut ,Burcu Güneş , Vahdet Vural ve Gökhan Tepe konuk olacak.

Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan 'İbo Show', bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Burcu Güneş, Hakkı Bulut, Gökhan Tepe, Mine Koşan ve Vahdet Vural'ı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak. Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan 'İbo Show'; Burcu Güneş, Hakkı Bulut, Gökhan Tepe, Mine Koşan ve Vahdet Vural ile cumartesi gecesine damgasını vuracak.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı program, 29 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak.

'İbo Show'a geçtiğimiz hafta da Ankaralı Ayşe, Hüseyin Kağıt, Veli Erdem Karakülah, Mustafa Taş, Serkan Nişancı ve İbocan konuk olmuştu.