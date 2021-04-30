İbo Show'da bu hafta kimler var? 1 Mayıs 2021 İbo Show konukları

30 Nisan 2021 Cuma 16:40 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 16:40

İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Star Tv'de izleyenlere müzik ziyafeti sunan İbo Show, her cumartesi olduğu gibi bu hafta da saat 20.00'de Star'da izleyicisiyle buluşacak. Star TV ekranlarında usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla müzik ve eğlence dolu bir programla seyircisiyle buluşan İBO Show'un yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı. İşte 1 Mayıs 2021 İbo Show konukları

İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Star TV ekranlarında her cumartesi izleyici karşısına çıkan 'İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu.

1 Mayıs Cumartesi günü 24. bölümüyle ekranlara gelecek programa birbirinden ünlü isimler konuk oluyor.

'İbo Show'un yeni bölümüne; Simge Sağın, Ebru Yaşar, Murat Dalkılıç ve Ersay Üner konuk oluyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı program, 1 Mayıs Cumartesi günü günü saat 20:00'da başlayacak.

GÖZYAŞLARIYLA DUA ETTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta stüdyoda sıra gecesinin yapıldığı 'İbo Show'da duygusal anlar yaşandı. Programda eski görüntülerin VTR'sini görünce duygusal dakikalar yaşayan İbrahim Tatlıses, ağlayarak Allah'a yakardı. İmparator, "Allah'ım sesimi geri ver! Sesimi geri vermezsen oturduğum yeri geri ver. Senden önüne eğilerek rica ediyorum. Derdi sen verdin dermanımı da ver" diyerek dua etti.