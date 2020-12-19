İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? 19 Aralık 2020 İbo Show konukları

19 Aralık 2020 Cumartesi 14:02 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 14:02

Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı İBO Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da izleyicisiyle buluşacak. Peki İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı 19 Aralık 2020 İbo Show konukları...

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor.

İBO SHOW 19 ARALIK KONUKLARI

İbo Show'un 6. bölümünde yine birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. 19 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümün konukları; Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar olacak.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show programının 6'ncı bölüm fragmanı yayınlandı.





İbo Show'un bu akşamki 6. bölümünün konukları Zara, Oktay Kaynarca, Oya Başar ve Yılmaz Vural olacak.