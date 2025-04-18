Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP'ye yakınlığıyla bilinen fondaş Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinin yalanını deşifre etti. DMM, "Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

"YEMEK KARTIYLA MARKET ALIŞVERİŞİNE SINIR GELDİ" İDDİASI YALAN ÇIKTI

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi" iddiası doğru değildir." denildi.

SGK'nın aldığı kararın hatırlatıldığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılının başı itibarıyla yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158 TL'lik tutarın prime tabi tutulmayacağını, ancak bu tutarı aşan kısmın prime esas kazanca tabi olacağını duyurmuştur. İşverenlerin, ilgili yemek kartlarıyla alışveriş yapılacak kurumlarla yaptığı anlaşmalara herhangi bir şekilde müdahil olunması söz konusu değildir. Dolayısıyla 2025 yılı başından itibaren yemek/kartı/çeki kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılmasını engelleyen bir düzenleme yapılmamıştır. " ifadelerine yer verildi.

SGK'NIN YENİ BİR DÜZENLEMESİ BULUNMUYOR

Manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği aktarılan açıklamanın devamında, "Hazine ve Maliye Bakanlığının veya SGK'nın konuya ilişkin yeni bir düzenlemesi de bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." denildi.

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