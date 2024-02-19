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Medya

II. Abdülhamid Han hakkında bilinmeyenler! Vahdettin Engin, o iddiaları yalanladı

II. Abdülhamid Han'ın bilinmeyenlerine dair açıklama ve bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Vahdettin Engin, 'Erkeklerin tahsil yapması, okuması ve eğitim alması ne kadar hakkıysa, kadınlarımız da aynı şekilde okumalı, eğitim almalı ve tahsil yapmalılar düşüncesinde' dedi.

Şeyma Nur Gündoğmuş/ Star Gazetesi19 Şubat 2024 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
II. Abdülhamid Han hakkında bilinmeyenler! Vahdettin Engin, o iddiaları yalanladı
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24 TV'de Özgenur Reyhan Güler'in sunduğu An ve Zaman programına konuk olan Prof. Dr. Vahdettin Engin II. Abdülhamid Han'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MÜSLÜMAN COĞRAFYASINI ELİNDE TUTTU"

Vahdettin Engin, "Sultan Abdülhamit'in zamanında en çok toprak kaybedilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ağırlıklı olarak Türklerin ve Müslümanların yaşadığı bir coğrafyayı elinde tutmaya çalışıyor. O geniş coğrafyayı da elle tutmak zor bir şey. Belirli bir coğrafyada da kırmızı çizgiler oluşturuyor. Anadolu merkezde olmak üzere Suriye, Irak, Filistin, Hicaz ve bir kısım Balkanları kendi döneminde elinde tutmaya çalıştı ve tuttu" ifadelerini kullandı.

SULTAN ABDÜLHAMİD ZAMANINDA 'EKONOMİ'

Engin, "Abdülhamid zamanında hayat çok ucuzdu çünkü kendisi tasarrufu seven bir insandı. Abdülhamid iflas etmiş bir ülke devraldı sonrasında giderek o borçları ödemeye başladığı gibi devleti de iktisaden kalkındırmaya başladı. Dolayısıyla refah ortamı ortaya çıkmış oldu. Hem borçlarınızı ödüyorsunuz hem de ülkeye demir yolu yatırımları yapılıyor, fabrikalar kuruluyor yani insanların hayat standardı yükseliyor" dedi.

II. Abdülhamid döneminde sosyal devlet anlayışının olduğunu belirten Vahdettin Engin, dul kadınlara, ikiz ve üçüz çocukları olan ailelere maaş bağlandığının altını çizerek birçok sosyal yardımın gerçekleştiğini belirtti. Aynı zamanda her cuma kesilen kurbanların yoksul ailelere de dağıtıldığını da dile getirdi.

SULTAN ABDÜLHAMİT'İN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM

Engin, "Erkeklerin tahsil yapması, okuması ve eğitim alması ne kadar hakkıysa, kadınlarımızda aynı şekilde okumalı, eğitim almalı ve tahsil yapmalılar düşüncesinde. Dârülmuallimât dediğimiz kız öğretmen okulları var onlar niye açılıyor kız öğrencileri okula gitmeleri halinde burada yetişen genç kızlar da orada öğretmenlik yapsınlar diye. Kız idadileri ve rüştiyeleri o dönemde de çok yaygın bir şekilde açılmıştı" dedi.

II. ABDÜLHAMİT'İN HALK TARAFINDAN SEVİLMESİ

Prof. Dr. Vahdettin Engin, "II. Abdülhamit'in halk tarafından sevildiğini biliyoruz. Bunun göstergesi de vefat ettiği günün ertesi günü cenaze merasimidir. Cenaze Topkapı Sarayı'ndan Sultan Mahmut Türbesi'ne gidene kadar insanların arkasından ağlayarak ona sevgisini gösterdiklerini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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