İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Fransızca konuşan dünyaya aktarılacak

Altun, Atakule Event Hall'de düzenlenen "TRT Fransızca Dijital Kanal Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, bu önemli ana tanıklık ettiği için mutluluk duyduğunu söyledi.

TRT'nin 58 yıllık bir yolculuğun içinde olan, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın kamu yayıncılığı alanında önemli, örnek kurumlarından biri olduğunu belirten Altun, TRT'nin bu özelliğini, kendisini tarih içinde yenilemesine ve güçlü kurumsallaşmasına borçlu olduğunu kaydetti.

Çeşitlenen radyo ve televizyon yayınlarıyla, dijital platformlarıyla, marka yapımlarıyla ve uluslararası etkinlikleriyle TRT'nin bugün 7 kıtada etkisi olan bir marka olduğunu dile getiren Altun, 2010'da kurulan TRT Arapça ve 2015'te kurulan TRT World'ün Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel aktör olma yarışında hem bölgesine hem küresel alana hitap etme noktasında çok önemli imkan sağladığını ifade etti. Daha sonra dijital platformların, TRT Rusça ve Almancanın devreye girdiğini anımsatan Altun, bugün yayın hayatına başlayan TRT Fransızcanın hayırlı olmasını diledi.

TRT'nin 41 dil ve lehçede internet yayını yaptığını aktaran Altun, TRT'nin Türkiye'nin yükselen konumundan, atılımlarından doğrudan etkilendiğini, bu çerçevede ülkenin uluslararası konumunu yayınlarıyla temsil ettiğini söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini hatırlatan Altun, buna bağlı olarak TRT'nin de kurumsallaşmasını ve konumunu güçlendirerek uluslararasılaştığını kaydetti.

TRT'nin bu uluslararası yayın çizgisi içerisinde sesini duyuramayanların sesini duyurmaya, gösterilmeyenleri göstermeye, üstü örtülen gerçeklerin ortaya çıkarılmasına gayret ettiğini belirten Altun, "TRT'nin bu uluslararası yayıncılık anlayışının son halkasıdır TRT Fransızca. Bu anlamda çok başarılı işlere imza atacağına inanıyorum." diye konuştu.

Dünyada Fransızcanın çok geniş bir alanı kapsadığını, Avrupa'da, Fransa'da, Kanada'da, Afrika ülkelerinde, uluslararası kuruluşlarda Fransızcanın kullanıldığını anımsatan Altun, Avrupa'da 90, Afrika'da 200 milyonun üzerinde insanın Fransızca konuştuğuna işaret ederek TRT Fransızcanın bu noktada önemli bir boşluğu dolduracağını vurguladı.

- "ALTERNATİF ORTAM SUNACAK"

TRT Fransızcanın, Frankafon dünyaya Türkiye'nin sesini duyuracağını, dünya ve bölge meselelerini, Türkiye'nin perspektifiyle muhataplarına ileteceğini dile getiren Altun, şunları söyledi:

"Bugün uluslararası alanda bir avuç medya şirketinin tahakkümüyle, hegemonyasıyla karşı karşıyayız. Bu medya şirketleri bu tahakküme rağmen, hakikatin sesi, gerçeğin aynası olmak gibi bir işlevi üstlenmiyorlar. Onun yerine küresel sömürü düzenini, küresel zulüm düzenini yansıtmaya, bu düzenin çıkarları doğrultusunda yayın yapmaya devam ediyorlar. TRT'nin bugünkü girişimi, bu uluslararası hegemonyaya bir itirazdır, bir çıkıştır, bir alternatif oluşturma çabasıdır, TRT World ve TRT'nin diğer uluslararası kanallarında olduğu gibi. Bu itirazı önemsemeliyiz. Bu itiraz, Türkiye'nin küresel adaletsizliğe itirazının bir yansımasıdır. Bu itiraz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya 5'ten büyüktür.' itirazının bir yansımasıdır. Bu itiraz, Cumhurbaşkanı'mızın 'Daha adil bir dünya mümkün' çıkışının bir yansımasıdır. Bu nokta son derece değerlidir. Türkiye'nin yükselen konumuyla birlikte bu itirazın kurumsallaşma imkanı daha da uluslararası alanda kendisine yer bulacaktır."

TRT'nin uluslararası yayıncılık performansıyla hakikatin sesi olarak alternatif medya platformları inşa edeceğini umduğunu belirten Altun, "TRT Fransızca, Frankofon dünyada milyonlarca insan için bir alternatif medya ortamı sunacaktır." ifadesini kullandı.

- "TÜRKİYE, FRANSIZCA KONUŞAN DÜNYAYA AKTARILACAK"

Fransa'daki Türk ve Müslüman varlığına dikkati çeken Altun, TRT Fransızcanın bunların sesini de bütün dünyaya ve Fransa'ya duyuracağını söyledi. Altun, kanalın, Türkiye'nin bölgesel barış girişimlerini, küresel meselelerdeki pozisyonlarını da net bir şekilde ortaya koyacağını, Türkiye'nin son 20 yıldaki kalkınma, gelişme devrimini Fransızca konuşan dünyaya aktaracağını ifade etti.

Bugün eşitsizlik, adaletsizlik, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı gibi olguların uluslararası alanda yükselişe geçen tehditler olduğunu, bunların engellenmesi gerektiğini belirten Altun, "Avrupa'da ne yazık ki günden güne yabancı düşmanlığının, ırkçılığın ve İslam karşıtlığının arttığını üzülerek büyük bir teessüfle izliyor ve buna müdahale etmeye çalışıyoruz." dedi.

Altun, TRT Fransızcanın ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslam karşıtlığının esas itibarıyla toplumsal huzuru bozucu bir dizi gelişme olduğu, bunların uluslararası terörizme, terör örgütlerine, şer şebekelerine katkı sunacağı noktasında Avrupa kamuoyunun aydınlatılması açısından önemli bir imkan oluşturacağını ifade etti.

- "İNSANLIK İÇİN HAYIRLI OLSUN"

TRT'nin yaptığı "Fabrika" belgeselinde Fransız Çimento Şirketi Lafarge'ın Suriye'de terör örgütlerine verdiği desteğin ortaya konduğunu hatırlatan Altun, bunun gibi nitelikli yapımların TRT Fransızca çatısı altında hayata geçirileceğine inandığını söyledi.

Sosyal ve dijital medyanın dezenformasyon ve manipülasyonla anıldığını belirten Altun, bu alanda haber disiplinine sahip kamu yayıncılarının iyi işlenmiş, güçlü içeriklerle sahnede olmasının önemine işaret etti.

Altun, sistematik dezenformasyonun kontrolsüzce artmasının ancak dijital alanda kamu yayıncılığı gibi disiplinli, kurumsal tecrübelerin artmasıyla engellenebileceğini kaydetti.

TRT Fransızcanın haberi arka planıyla beraber vereceğini aktaran Altun, bu girişimin, küresel alana yönelik ortaya konan bu iddianın hem insanlık hem Avrupa hem de Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sağladığı imkanlar için teşekkür eden Altun, "Yolumuz açık olsun, inşallah mücadelemiz hep hakikat mücadelemiz olsun." ifadelerini kullandı.

- "TRT FRANSIZCA BÜYÜK BİR BOŞLUĞU DOLDURACAK"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak uluslararası yayın ağını genişletme yönünde çalışmaları büyük bir gayretle sürdürdüklerini söyledi.

TRT World, TRT Arabi kanalları, Türkiye'nin Sesi (VOT) Radyoları, TRT Russian ve TRT Deutsch dijital haber platformlarından oluşan uluslararası yayın ailesine, bugün yeni ve çok önemli bir üyenin daha katıldığını belirten Sobacı, "TRT Fransızca dijital haber kanalımız, Fransızca dilinde yayın yapan medya dünyasında büyük bir boşluğu dolduracak. Yani içerikte parametre zenginliği, yeni perspektifler, konu çeşitliliği ve haberlerin öncelik sıralamasında değişiklik gibi pek çok konuda uluslararası habercilik anlayışına yeni bir soluk getirecek." dedi.

TRT ailesi olarak, dünyadaki tek merkezli, tek kutuplu yayıncılık anlayışına karşı bir şerh düştüklerini vurgulayan Sobacı, şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze yayıncılık alanında gerçekleştirdiği ilkler, ıssızlığa terk edilmiş alanlarda açtığı yeni yollarla bilinen TRT, yine yeni bir yol açıyor. TRT artık yalnızca Türkiye'yi dünyaya ve dünyayı Türkiye'ye anlatan bir marka değil. Biz artık dünyayı dünyaya anlatıyoruz. Ve bu anlatının temel araçlarından biri dijital mecralar. TRT Fransızcanın en temel misyonlarından biri, Fransa başta olmak üzere Fransızca konuşulan ülkelerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel konularını ve Afrika kıtasındaki gündemlerini, TRT'nin insanı merkeze alan yayıncılık anlayışıyla kitlelerin dikkatine sunmaktır. Dünya genelinde 300 milyonun üzerinde kişinin konuştuğu bu dilde özgün yayın yapmak, çeşitlilik ve derinlik ilkeleri çerçevesinde insanlara yeni düşünceler ve kapılar aralanması anlamına geliyor. Olayların yalnızca bugününe değil, geçmişine ve olası geleceğine işaret etmek farkındalık ve bilinç oluşumuna önemli bir katkı sağlıyor."

TRT Fransızcanın uluslararası yayın ağına katılmasıyla özellikle Avrupa başta olmak üzere neredeyse tüm dünyada yükselen İslam ve yabancı karşıtlığına karşı farkındalığın artmasına katkı sağlayacağının altını çizen Sobacı, "Türkiye'nin küresel insani politikalarının ve uygulamalarının anlaşılmasında önemli bir rol üstleneceğiz. Kültür, sanat, spor ve tarih alanındaki zenginliğimizi daha çok insana ulaştıracağız. Bunu, üretkenliği teşvik etmek, karşılıklı anlayışa zemin hazırlamak ve kültürel çeşitliliğe aracı olmak için yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tanıtım programına Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, TRT yönetimi ve çalışanları da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, program sonunda TRT Yönetimi ve çalışanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.