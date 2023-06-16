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Medya

İmamoğlu-Kılıçdaroğlu savaşı derinleşiyor! CHP yandaşı anlattı: Operasyon için yeni kanal kuruluyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk kavgası büyüyor. CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı bir 'medya' operasyonu başlattığını açıkladı.

16 Haziran 2023 Cuma 08:00 - Güncelleme:
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu savaşı derinleşiyor! CHP yandaşı anlattı: Operasyon için yeni kanal kuruluyor
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Türkiye, geçtiğimiz ay sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Sandıktan bir kez daha yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Partisinin üst yönetimini kişisel tercihleri doğrultusunda değiştiren ve tek adamlığını "Koltuğu bırakmıyorum" mesajlarıyla pekiştiren CHP liderine en yakınlarındaki isimlerden de 'değişim' çıkışı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı 'topyekün değişim' çağrısı yaptı.

İmamoğlu, geride kalan gün Kılıçdaroğlu ile bir kez daha bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede İmamoğlu'nun, değişim talebinin gerekçelerini ayrıntılı olarak anlattığı ve genel başkandan "değişimin öncülüğünü yapmasını" istediği, Kılıçdaroğlu'nun ise kongre süreçlerine işaret ettiği belirtildi.

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA 'MEDYA' SAVAŞLARI

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı bir 'medya' operasyonu başlattığını açıkladı.

Halk TV'de işe alımlardan İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un sorumlu olduğunu vurgulayan Aysever, "Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu için kanal kuruyor. KRT TV dönecek, Sözcü ve Halk TV zaten tetikçi." ifadelerini kullandı.

Aysever'in açıklamaları şöyle:

"Halk TV'deki iş alımlarında Murat Ongun için görüşme yapıyormuş. Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu için yeni kanal kuruyor. Ankara temsilcisi bile arıyor. Seçime, kurultaya giderken Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağlıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun bir Merdan Yanardağ'ı kaldı. Merdan'ı da boğacaklar, Tele 1 ayakta kalır mı bilmiyorum. KRT TV dönecek, Sözcü ve Halk TV zaten tetikçi"

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