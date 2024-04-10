İmamoğlu'nun ekibinden BAYKAR'a çirkin iftira! Tepki yağdı: Attıkları yalanda boğulacaklar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yöneten ekipten olduğu anlaşılan Evren Barış Yavuz, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılı projelerine imza atan neferlerinden BAYKAR Teknoloji'ye "İsrail'e jet yakıtı satıldı" diyerek çirkin bir iftiraya imza attı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstererek yalanladı. Bayraktar, konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizerek, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini vurguladı.

Haluk Bayraktar iftiralara cevap verdiği paylaşımında, "Sosyal medyada BAYKAR ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor. BAYKAR, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir. Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bayraktar sözlerine "Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir." diyerek devam etti.

"İMAMOĞLU'NA SESLENİYORUM: TASMALI KÖPEKLERİNİ SALDIRTMAYI BIRAK"

Haluk Bayraktar ayrıca iftirayı ortaya atan isim Evren Barış Yavuz'un CHP'li İBB başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer aldığını belirterek, Yavuz'un DHKP-C güzellemesi yapan yazılarını "Alevilerin de PKK'sı olmalı" başlıklı metnini ortaya koydu. Bayraktar, "Bu PKK'lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak." tepkisinde bulundu.

COŞKUN BAŞBUĞ: ATTIKLARI YALANDA BOĞULACAKLAR

Baykar'a atılan iftirayı 24 TV canlı yayınında değerlendiren Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, "Bunlar İsrail'in değirmenine su taşıyan, oradan gelen talimatla dillendirilen ve dışarıdan güdümlü algı operasyonları." dedi.

Başbuğ, "Alçakça iftira olan hususları dillendirmek neyin nesi? Bunu söyleyen bu ülkenin evladı mı sorgularım." diye konuştu.

Başbuğ, "Bunlar İsrail'in tetiklemesiyle, yapılan açıklamalar söylemler, eylemler ama Sayın Bayraktar'ın ifade ettiği gibi onu anmak bile bana göre zul. Hiçbir şey yapmaz. Bunlar attığı iftirada ve yalanda boğulacaklar. Bunun da bedelini ödeyecekler. Bu millet bunu unutmaz. Çünkü bugün gidin Filistin'e sorun, inin sahaya Gazze'ye "Türkiye'ye nasıl bakıyorsunuz" deyin. Oradaki insanların Türkiye'ye bakış açısını görün. Hepsi şükran ve minnet dolu. Niye? "Siz olmasın burada çok daha sıkıntılı bir süreç yaşatılır bize." diyorlar." dedi.

Türkiye'nin kısıtlamaya kararıyla ilgili de konuşan Başbuğ, "İsrail, Türkiye'nin bu kalemlerin sayısını artırmasından korkuyor." ifadelerini kullandı.

BU İFTİRA İLK KEZ ORTAYA ATILMIYOR

CHP medyası yıllar sonra aynı yalanın butonuna tekrar bastı. Türkiye, Filistin'e dünyada en çok yardım eden ilk sıradaki ülke konumunda olsa da bazı kirli siyaset odakları tarafından sosyal medya aracılığıyla Türkiye-İsrail ekseninde algı operasyonları yürütülmeye başlandı. 2014 yılında da benzer bir algı operasyonuna girişilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 10 YIL ÖNCE YAPTIĞI KONUŞMAYLA JET YAKITI İFTİRASINA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönem konuyla ilgili yaptığı açıklama da yeniden gündem oldu. Türkiye'de kaos çıkarmak ve İsrail'in ekmeğine yağ sürmek için durmaksızın çalışan provokatörler, 2014 yılında da benzer bir algı operasyonuna girişmiş ve Türkiye'nin İsrail'e jet yakıtı satıldığını iddia etmişti.

'ZATEN ÇIKININIZDA TEK ŞEY VAR. YALAN, İFTİRA, TAKİYE...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Temmuz 2014'te yaptığı açıklamada, "Gazze katliamını örtmek, perdelemek için her gün alçakça iftiralar atılıyor. Neymiş Türkiye, İsrail'e jet yakıtı satıyormuş. Dürüst olun dürüst. Zaten çıkınınızda tek şey var. Yalan, iftira, takiye. Siz busunuz, siz busunuz. Enerji Bakanım kaç kez açıkladı, böyle bir şey söz konusu değil ama bunlar yalanı ciddi anlamda meslek edinmişler. Buraya İsrail'in uçağı gelir ve havalimanından kendi yakıtını alır. Bu her ulus için gittiği ülkelerde orada bakımını yapar, yakıtını alır, sonra yoluna devam eder." tepkisini göstermişti.

PAYLAŞIMINI SİLMEK ZORUNDA KALDI

Sosyal medya kullanıcılarından da iftiraya tepki yağdı. BAYKAR'a destek mesajları paylaşıldı. İftiracı Evren Barış Yavuz, bu sebeple de paylaşımını silmek zorunda kaldı. Paylaşımı yaptığı sosyal medya hesabını da askıya aldı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ "İSRAİL'İN JET YAKITLARI, TÜRKİYE'DEN GİDİYOR" İDDİASINI YALANLADI

İsrail'e jet yakıtı temini iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının doğru olmadığını, bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu bildirdi. DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

BAYRAKTAR AİLESİ İLK KEZ HEDEF ALINMIYOR

Ancak Bayraktar Ailesi, CHP'li isimler ve CHP medyası ile terör yandaşları tarafından ilk kez hedef alınmıyor. Türkiye'nin gururu, savunma sanayiinde batıya bağımlılığı yüzde 70 oranında azaltan ve yarının silahlarına imza atan BAYKAR uzun süredir provokatif kampanyaların hedefinde. Hatta öyle ki Türkiye'nin başarılarını gölgelemek için Yunanistan'dan daha fazla çaba içinde olduklarını görmek de zor değil. BAYKAR'ın yaptığı silahlarla ilgili bütün dünya hayranlığını ifade ediyor, bu silahların siparişi için ülkeler sıraya giriyor ama belli bir kesim, karalama, iftira ve provokatif paylaşımlarla bu başarılara gölge düşürmeye çalışıyor. Dünya medyası BAYKAR'a ait ürünleri kıskanıyor ancak bu gruplar BAYKAR tarafından üretilen bu ürünlere düşmanlık besliyor. Burada sorulması gereken en önemli soru belki de şu; Bu gruplar kimlere çalışıyor?

Star Gazetesi

