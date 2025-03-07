Daha önce batı medyasına verdiği röportajda Hamas için 'terör örgütü' ifadesini kullanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soykırımcı İsrail'e olan sevgisi bitmiyor. Dünyanın önemli bir bölümü İsrail'i boykot ederek uluslararası organizasyonlardan dışlarken İBB Başkanı İmamoğlu tersine gidiyor. 2027 Avrupa Oyunları öncesi İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad ile görüşen İmamoğlu, iddiaya göre 'güvenlik' endişesi' duyan muhatabını katılıma ikna etmek için yoğun çaba sarf etti.

TÜRKİYE'YE GELMESİ İÇİN DİL DÖKTÜ

Ekrem İmamoğlu, soykırımcı İsrail'in destekçisi oldu. İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad ile görüşen İmamoğlu, İsrailli başkanı Türkiye'ye gelmeye ikna etmek için dil döktü.

Filistin soykırımcısı İsrail dünya çapında uluslararası organizasyonlardan dışlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'yi utandıracak faaliyetler içine girdi. Türkiye'de düzenlenecek olan 2027 Avrupa Oyunları öncesinde İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad ile geçtiğimiz hafta sonu bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştiren İmamoğlu, iddiaya göre güvenlik endişeleri taşıyan muhatabını ikna etmeye çabaladı. Görüşmenin detaylarını paylaşan Israel Hayom Gazetesi, İmamoğlu'nun İsrailli sporcuların güvenliğini sağlayacağına dair teminat verdiğini belirtti.

Fotoğraftaki: İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad

2023'TE OLİMPİYATLARDAN MEN EDİLMESİ TALEP EDİLDİ

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri işlediği katliamlar nedeniyle geçtiğimiz yaz Paris'te düzenlenen yaz olimpiyatlarından İsrail'in men edilmesi için uluslararası af örgütü ve Küresel Vatandaşlık Platformu AVAAZ, kampanya düzenlemişti. 680 bin imza toplanarak İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesi talep edildi. Rusya tüm uluslararası organizasyonlardan dışlanırken, İsrail'in de olimpiyatlardan men edilmesi istenmişti ancak İsrail tüm tepkilere rağmen olimpiyatlara katıldı.

İMAMOĞLU İSRAİL'E GARANTİ VERDİ

İsrail medyasına göre, İmamoğlu İsrailli oyuncuların olimpiyat oyunlarına katılımında herhangi bir sorun yaşamayacaklarının garantisini verirken İsrailli sporcuların güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacaklarını açıkladı. Ülkenin asayişini İBB sağlıyormuş gibi konuşan İmamoğlu, İsrailli yetkilileri olimpiyatlara katılması konusunda ikna etmeye çalıştı.

Soykırımcı İsrail'in olimpiyatlara katılmaması için uluslararası toplum tarafından kampanyalar düzenlenirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise İsrail'in olimpiyatlara katılması için İsrail'i ikna etmeye çalışıyor.

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