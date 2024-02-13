Radyo dinleyicileri, haberin yeni frekansı 24Radyo'yu İstanbul'da 87.8, Ankara ve İzmir'de 107.6, Bursa'da 103.7, Trabzon'da 102.0, Kayseri'de 106.3, Konya'da 100.4, Eskişehir'de 93.0, Kocaeli'de 102.2 ve Sakarya'da ise 102.2 frekanslarından takip edebiliyor.

Yaklaşık 37 milyon insanın yaşadığı 10 büyük şehri kapsayan frekans ağının yanı sıra 24Radyo, www.24radyo.com adresinden ve mobil uygulamalardan da dinleyicileriyle buluşuyor.

TÜRKMEDYA'NIN YENİ RADYOSU: 24RADYO

24Radyo, Türkiye'nin en önemli radyolarından Alem FM ve LİG Radyo'yu bünyesinde bulunduran TürkMedya bünyesinde 30 Aralık 2023'te yayın hayatına başladı. 24 TV'nin geleneksel haber anlayışını modern tekniklerle harmanlayarak, dinleyicilerine farklı bir deneyim sunmayı hedefleyen 24 Radyo, dinleyicilere 24 saat hızlı, tarafsız, güncel haber anlayışı ve yetenekli kadrosuyla yenilikçi bir dönem vadediyor.

EN ÖNEMLİ PAROLAMIZ GÜVEN

24Radyo Yayın Koordinatörü Özgür Kani, sürdürülebilir, yenilikçi, güvenilir içerikler ve çok yönlü yayın anlayışlarıyla TürkMedya bünyesinde radyo dinleyicileriyle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Radyosu'nun 13 Şubat 1946'da kurulduğunu ve Dünya Radyo Günü'nün UNESCO tarafından ilk kez 13 Şubat 2012'de kutlanmaya başladığını hatırlatan Kani, radyoların günümüzde en güvenilir kitle iletişim araçları arasında yer aldığını ve 24Radyo'nun en önemli parolasının güven olduğunu vurguladı.

ACİL DURUM ÇANTASINDA RADYO YER ALMALI

24Radyo Yayın Koordinatörü Özgür Kani, afet durumlarında en kolay ulaşılan kitle iletişim aracı olan radyonun yaşamsal önem taşıması nedeniyle acil durum çantalarında bulunmasını tavsiye etti ve bu özelliği ile radyonun toplumsal hayatta ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Sadece zor zamanlarda değil, radyo ile her an dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insana ulaştıklarını dile getiren Kani, 24Radyo ile günün öne çıkan gelişmelerinin yanında birbirinden zengin içerikleri dinleyicileriyle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

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