Instagram'a yönelik erişim engeliyle ilgili yeni gelişme

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgi verdi.

Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçen hafta bir görüşme yapıldığını anımsatan Uraloğlu, "Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileriyle öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

