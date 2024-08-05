İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2024 Pazartesi / 30 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,353
  • EURO
    36,5243
  • ALTIN
    2600.57
  • BIST100
    10048.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Instagram'a yönelik erişim engeliyle ilgili yeni gelişme
Medya

Instagram'a yönelik erişim engeliyle ilgili yeni gelişme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle öğleden sonra yeniden bir araya gelineceğini belirterek, 'Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz.' ifadesini kullandı.

5 Ağustos 2024 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
Instagram'a yönelik erişim engeliyle ilgili yeni gelişme
ABONE OL

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgi verdi.

Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçen hafta bir görüşme yapıldığını anımsatan Uraloğlu, "Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileriyle öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.