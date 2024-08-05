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Medya

Instagram'da VPN tehlikesi! Özel bilgileriniz çalınabilir

Kurallara uyana kadar Instagram kısıtlamasının devam edeceği belirtilirken VPN üzerinden uygulamaya girenleri bekleyen tehlikeye dikkat çeken uzmanlar, 'Hesaplarınız ve özel bilgileriniz çalınabilir' uyarısında bulundu.

Akşam Gazetesi 5 Ağustos 2024 Pazartesi 08:15 - Güncelleme:
Instagram'da VPN tehlikesi! Özel bilgileriniz çalınabilir
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Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos'ta Türkiye'de Instagram'a erişim sınırlaması getirildi. BTK yaptığı açıklamada, Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle böyle bir karar alındığını duyurdu. BTK'nın Instagram'a Türkiye'den erişimi re'sen engellemesinin ardından bir 48 saat içinde mahkeme kararı çıkmazsa sosyal medya platformunun otomatik açılacağı tartışma konusu oldu. Ancak Instagram'ın Türkiye'de erişeme kapatılma nedeninin 'katalog suçlar' olması sebebiyle mahkeme kararı olmaksızın engelin devam edeceği bildirildi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, süreci AKŞAM'a değerlendirdi.

META YASAYA UYMALI

Prof. Dr. Kırık, "Netice itibarıyla Instagram'ın Türkiye'deki erişim engelinin kaldırılması için Meta'nın belirli düzenlemeleri yapması ve yasalara uyması şart. Bu düzenlemeler yapılmadıkça, erişim engelinin devam etmesi muhtemel görünüyor. Instagram'ın Türkiye'deki kullanıcılarına tekrar hizmet verebilmesi için BTK'nın belirlediği düzenlemelere uyması gerekiyor" dedi.

Instagram'ın bu konuda atacağı adımın engelin ne kadar süreceğini belirleyeceğini kaydeden Kırık, "Instagram'ın Türkiye'deki erişim engelinin kaldırılması için Meta'nın belirli düzenlemeleri yapması ve yasalara uyması şart. Bu düzenlemeler yapılmadıkça, erişim engelinin devam etmesi muhtemel görünüyor" diye konuştu.

BİLGİLERİNİZ ELE GEÇEBİLİR

Prof. Kırık, Instagram'a VPN uygulamaları üzerinden erişim sağlamaya çalışan vatandaşları uyararak, bu uygulamaların kimlik ve hesap hırsızlığına yol açabileceğine dikkat çekti:

"VPN, internet üzerindeki verilerinizi şifreler ve farklı bir sunucu üzerinden yönlendirme sağlar. Şu an VPN'lere ciddi talep söz konusu. Ancak, bazı ücretsiz veya güvenilir olmayan VPN uygulamaları kullanıcıların şifrelerini ele geçirebiliyor, akışını izleyebiliyor. Bu tür VPN hizmetleri, internet trafiğinizi izleyerek ve kaydederek, hassas bilgileriniz ele geçirilebilir. Kullanıcılar, ücretsiz VPN hizmetlerinden kaçınmalı ve illa kullanacaksa tanınmış, güvenilir VPN sağlayıcılarını tercih etmelidir."

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