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Medya

İşgalci İsrail'i mağdur gösteren Özgür Özel skandal ifadelerle yine Hamas'ı hedef aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, skandal ifadelerle İsrail'in soykırımına maruz kalan ve Filistin halkını savunan Hamas'ı hedef aldı. Özgür Özel, '(Hamas'ın) yaptığı bir terör eylemidir kardeşim. Hamas, gecenin bir yarısı uyuyan Yahudilerin üzerine bomba yağdırdı.' dedi.

29 Haziran 2024 Cumartesi 17:18 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'i mağdur gösteren Özgür Özel skandal ifadelerle yine Hamas'ı hedef aldı
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Yandaş gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işgalci İsrail'in zulmüne karşı Filistinli halkını koruyan Hamas hakkında yine skandal ifadeler kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN HAMAS HAKKINDA SKANDAL İFADELER

Hamas'a yine terör yakıştırmasını yapan Özgür Özel, "Hamas bir gecenin yarısı, yok balonlarla, yok zeplinlerle, bilmem nelerle suçsuz günahsız insanların üzerine bomba yağdırdı. Bir kez bu meselenin orada başladığını görmek lazım. Bunu söyleyince 'vay efendim sen Hamas'a terörist diyorsun' diyorlar. (Hamas'ın) yaptığı bir terör eylemidir kardeşim. Hamas, gecenin bir yarısı uyuyan Yahudilerin üzerine bomba yağdırdı. Ama buna cevap diye, meşru müdafaa hakkı diye iş soykırıma vardı." dedi.

HAMAS'I "TERÖR ÖRGÜTÜ" İLAN ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özel daha önce de terör devleti İsrail'in soykırımına maruz kalan ve Filistinli halkını savunan Hamas'ı terör örgütü ilan etmişti.

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