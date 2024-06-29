Yandaş gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işgalci İsrail'in zulmüne karşı Filistinli halkını koruyan Hamas hakkında yine skandal ifadeler kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN HAMAS HAKKINDA SKANDAL İFADELER



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin halkını savunan Hamas'ı hedef aldı. Özel, '(Hamas'ın) yaptığı bir terör eylemidir kardeşim. Hamas, gecenin bir yarısı uyuyan Yahudilerin üzerine bomba yağdırdı.' dedi. — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 29, 2024

ÖZGÜR ÖZEL'DEN HAMAS HAKKINDA SKANDAL İFADELER

Hamas'a yine terör yakıştırmasını yapan Özgür Özel, "Hamas bir gecenin yarısı, yok balonlarla, yok zeplinlerle, bilmem nelerle suçsuz günahsız insanların üzerine bomba yağdırdı. Bir kez bu meselenin orada başladığını görmek lazım. Bunu söyleyince 'vay efendim sen Hamas'a terörist diyorsun' diyorlar. (Hamas'ın) yaptığı bir terör eylemidir kardeşim. Hamas, gecenin bir yarısı uyuyan Yahudilerin üzerine bomba yağdırdı. Ama buna cevap diye, meşru müdafaa hakkı diye iş soykırıma vardı." dedi.

HAMAS'I "TERÖR ÖRGÜTÜ" İLAN ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özel daha önce de terör devleti İsrail'in soykırımına maruz kalan ve Filistinli halkını savunan Hamas'ı terör örgütü ilan etmişti.