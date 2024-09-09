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Medya

İslam düşmanı Birgün'den Narin üzerinden büyük ahlaksızlık!

İslam düşmanı Birgün, cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in üzerinden skandal bir haberciliğe imza attı. 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, 24 TV'de yayımlanan Günün Manşeti'nde 'Alçaksınız, namussuzsunuz... Bu çocuğun katledilmesinde sorumlu olan her kimse tamamının cehennemin dibine gidecek kadar ceza alması noktasında bu toplumda bir irade mevcut. Sizin dışınızdakilerin tamamında hem fikir olan bir mesele' sözleriyle Birgün'e sert tepki gösterdi.

9 Eylül 2024 Pazartesi 12:24 - Güncelleme:
İslam düşmanı Birgün'den Narin üzerinden büyük ahlaksızlık!
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde Kur'an-ı Kerim kursundan eve dönerken kaybolan ve 19 günlük arama çalışmalarının ardından köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz deresi kenarında Narin Güran'ın çuvalın içinde ölü olarak bulunması Türkiye'yi yasa boğdu.

BİRGÜN'DEN NARİN ÜZERİNDEN İĞRENÇ HABERCİLİK

Tüm ülkeyi kahreden olayın aydınlatılması için soruşturmalar titizlikle yürütülürken kendini 'sol medya' olarak tanımlayan terör örgütünün sözcüsü Birgün Gazetesi, iğrenç bir haberciliğe imza attı.

"Ölü sevici" Birgün, "Narin'i öldüren gerici karanlık" başlığını kullanarak 8 yaşındaki Narin'in üzerinden siyaset yapmaya kalktı.

"ALÇAKSINIZ, NAMUSSUZSUNUZ..."

24 TV'de yayımlanan Günün Manşeti'nde Birgün'ün skandalını değerlendiren 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, "Alçaksınız, namussuzsunuz... Bu çocuğun katledilmesinde sorumlu olan her kimse tamamının cehennemin dibine gidecek kadar ceza alması noktasında bu toplumda bir irade mevcut. Sizin dışınızdakilerin tamamında hem fikir olan bir mesele" ifadelerini kullandı.

"BU NASIL AHLAKSIZCA BİR BAŞLIKTIR"

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, ise "Bunlar İslam düşmanı. Bu nasıl ahlaksızca bir başlıktır. Bu suçtur. Birgün gazetesinde zerre kadar vicdan olsa, bu manşeti atmaktan haya edersin ya. Kutuplaştırmak böyle oluyor" dedi.

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