İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2023 Çarşamba / 10 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,7187
  • EURO
    22,3245
  • ALTIN
    1305.01
  • BIST100
    4962.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • İslam düşmanı Leman Sam depremzedelere nefret kustu
Medya

İslam düşmanı Leman Sam depremzedelere nefret kustu

Deprem felaketinden etkilenen illerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüksek oranda oy çıkması, İslam düşmanlığıyla bilinen Leman Sam'ı çileden çıkardı. Leman Sam, Erdoğan'a oy veren depremzedelere ağır hakaretler etti. Sam'ın paylaşımına tepki yağdı.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:59 - Güncelleme:
İslam düşmanı Leman Sam depremzedelere nefret kustu
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde en çok konuşulan konulardan biri de deprem bölgesi oldu. İlk turda da tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanan depremzedeler, muhalif seçmenlerden büyük tepki çekmişti. Öyle ki sosyal medya üzerinden çok sayıda nefret dolu söylem kullanıldı.

DEPREMZEDELER BİR KEZ DAHA HEDEF OLDU

Bunun üzerine gözler ikinci tura çevrildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen 11 ilde de oy oranını artırdı. Tarihi zaferin ardından bölgede kutlamalar yapıldı. Bu durum ise bir kez daha tepkilerin odağında oldu. Uzun yıllar sessizliğini koruyan şarkıcı Leman Sam, sosyal medya üzerinden depremzedeleri hedef aldı.

Sam, yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: Ölen sahibinin mezarı başında içini çeke çeke ağlayan sayısız hayvan videosu izledim. Deprem bölgesinde ise korkunç bir enkaz önünde davul zurna ile delice kutlama yapan mahluklar, nasıl böyle çürüdü toplumun bir kısmı. İşte bu yüzden hayvanların tarafındayım, daima.

Sam'ın paylaşımına tepki yağdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.