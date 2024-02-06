İsmail Küçükkaya'dan Halk TV'de büyük itiraf! ''Türkiye'den başka bir yerde yapılması mümkün değil''

Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya, deprem bölgesinde bulunan yabancı gazetecilerin, hükümetin deprem bölgesinde yaptığı inşaatlara şaşırdığını anlattı. Küçükkaya yapılan hizmetlerden övgüyle bahsederek, gazetecilerin "Dünyanın başka bir yerinde aynı anda bu kadar inşaatın yapılabilmesi mümkün değil" dediklerini aktardı.

Asrın felaketinin yıldönümünde Malatya'da canlı yayın yapan CHP yandaşı gazeteci İsmail Küçükkaya'dan dikkat çeken itiraf geldi.

Küçükkaya şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Yabancı gazetcileri gördüm onlarla konuştum. İsveçlisi var Japonu var... Biraz sohbet ettik. Bir taraftan halkımızın taleplerini dinliyorlar... Ama bir taraftan ne kadar şaşırdıklarını söylüyorlar. Çünkü bu deprem bölgesinde yapılan inşaatlar... Gerçekten de bir tarafdan Adana'dan başladım Gaziantep, Nurdağı olağanüstü bir çaba da var onu da söyleyelim. Kolay bir şey değildir. Hani eleştirelim ama eleştiriken onun da hakkını vermemiz gerekiyor. 'Nedir sizi etkileyen?' dedim. 'Dünyanın başka ülkelerinde bu kadar çok inşaatın aynı anda yapılabilmesi çok kolay değildir' diyorlar.