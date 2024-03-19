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  • İsmail Saymaz bile isyan etti: Bir binayı almayı beceremeyen CHP'ye iktidarı teslim ederler mi?
Medya

İsmail Saymaz bile isyan etti: Bir binayı almayı beceremeyen CHP'ye iktidarı teslim ederler mi?

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz'dan CHP'ye 'para kulesi' tepkisi geldi. Saymaz, 'Bir binayı bile almayı beceremeyen partiye iktidarı teslim ederler mi?' diye konuştu.

19 Mart 2024 Salı 08:32 - Güncelleme:
İsmail Saymaz bile isyan etti: Bir binayı almayı beceremeyen CHP'ye iktidarı teslim ederler mi?
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kasası' olarak bilinen Fatih Keleş'in bir avukatlık bürosunda bavullar dolusu parayı saydığı sıradaki görüntüleri ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saymaz şu ifadeleri kullandı:

Burada usule aykırı işlemler var tabi ki. Sen neden aldığın binanın gerçek değerini tapuya yazmıyorsun? Anlamakta zorlanıyorum. Akıl alır gibi değil. Bir binayı almayı bcerememişler. Kendi başlarına bela oplmuş. Bir binayı bile almayı beceremeyen partiye iktidarı teslim ederler mi?

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