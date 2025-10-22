CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz Halk TV'de katıldığı programda iddianameyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İsmail Saymaz, "İddianameye öyle tümüyle boş demek de mümkün değil" ifadelerini kullanarak duruma karşı adeta pes etti.

"İDDİANAMEYE ÖYLE TÜMÜYLE BOŞ DEMEK DE MÜMKÜN DEĞİL"

Halk TV'de konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İsmail Saymaz, "Bu iddianame her ne kadar Aziz İhsan Aktaş iddianamesi gibi görünse de, özünde Beşiktaş Belediyesi ve Rıza Akpolat iddianamesi. Çünkü ona yoğunlaşmış. İşte Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a mercek tutmuş. O günlerde Aziz İhsan Aktaş'ın Beşiktaş Belediyesi'ndeki faaliyetlerine odaklanmış. Birkaç başlıkta ele alacağım. Bir kere, tabi iddianamede Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın hem Başkan Yardımcısı'nın, hem Özel Kalem Müdürü'nün, hem kendine ait şirketin yetkili müdürünün itirafları var. Dolayısıyla iddianameye öyle tümüyle boş demek de mümkün değil" şeklinde konuştu.

Saymaz, "Bu Aziz İhsan Aktaş denilen kişinin Beşiktaş Belediyesi'nde kendine bu kadar yer edinmesinin bir izahı olmalı. Nasıl olur da bu kişi Beşiktaş Belediyesi'nde 4 yıl boyunca 20 civarında ihaleyi alabilir hale gelir? İhalelerin şartlarına müdahale edebilir hale gelebilir? Yan teklif verecek şirketleri de o belirlemiş. Fiyat tekliflerini de o belirlemiş. Beşiktaş Belediyesi'nde böyle bir yer edinmiş ve bu ihalelerden elde edilen gelirlerden kimileri bireysel olarak zenginleşmiş, yer yer siyasetin finansmanı için bundan yararlanılmış. Bu bakımdan siyasi etik bakımından ciddi problemler olduğunu söylemeliyim. Bununla ilgili bir özeleştiriye de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

