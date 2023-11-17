24 TV canlı yayınında İsrail terörü! Seccadeleriyle gelenlere gaz bombası attılar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.
Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 42. gününe girerken 24 TV Muhabiri Şeyhmus Çakan gerilim hattındaki son durumu Kudüs'ten aktardı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın kapılarında İsrail polisinin cuma namazına gitmek isteyen Müslümanlara kısıtlamaları devam ediyor.
Saldırıların gölgesinde 6. cuma namazının kılınacağı Mescid-i Aksa çevresinde ezanla birlikte İsrail zulmü başladı. Elinde seccadeleriyle gelen Müslümanların üzerine gaz bombası atıldı. 24 TV ekibi o anlara tanık oldu.
İSRAİL POLİSİ TÜRK GAZETECİNİN KAMERASINI KIRDI
İsrail polisi, Kudüs'te bölgedeki gelişmeleri aktaran TRT Haber ekibine saldırarak silah dipçiği ile TRT Haber kamerasını kırdı.