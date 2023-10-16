İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 10. gününe girerken 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney, Aşkelon'dan gerilim hattındaki son durumu aktarmaya devam ediyor.

NAMLULAR GAZZE'YE ÇEVRİLİ



Gazze'ye kara harekatının yapılıp, yapılmayacağı merak konusuyken 24 TV Muhabiri Ayçiçek, İsrail ordusunun hava, kara ve denizden işgale hazırlandığını ifade etti. Aşkelon'un İsrail güçlerinin askeri yığınak oluşturduğu noktalardan biri olduğunu söyleyen Ayçiçek, yüzlerce tankın Aşkelon mevkiinde konuşlandığını ve namlularının Gazze'ye çevrili olduğunu belirtti.

SINIR ŞERİDİ HAREKETLİ



Çatışmalardaki son durumu aktaran Ayçiçek, son birkaç gündür yığınakların oluşturulması konusunda çok daha sıkı hareket edildiğini ve sınır şeridi çok daha hareketli olduğunu bildirdi.

"SİVİLLER BOMBALARIN HEDEFİ HALİNE GELDİ"



Gazze'de bombardımanın devam ettiğini söyleyen Ayçiçek, "Bir milyonun üzerinde sivilin yaşadığını bir bölgenin tahliyesi isteniyor fakat bu durum imkânsız. Çünkü güvenli geçiş için tanınan sürede dahi İsrail güçleri Gazze'de bombardımana ara vermedi. Konvoylar halinde Gazze'nin güneyine gitmeye çalışan siviller bombaların hedefi haline geldi." ifadelerini kulandı.

KUZEYDE HALA SU YOK

Gazze'de tam abluka devam ederken dün akşam saatlerinde Gazze'nin güneyine kısıtlı da olsa su verilmeye başlandığını söyleyen Ayçiçek, Gazze'nin kuzeyinde hala su olmadığını aktardı.

TÜRKİYE VAR GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR

Türkiye'den havalanan üç uçağın Mısır'a ulaştığını söyleyen 24 TV Muhabiri Ayçiçek, uçaktaki yardım malzemelerin Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılması yönünde Türkiye'nin var gücüyle çalıştığına dikkat çekti.