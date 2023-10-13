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Medya

İsrail-Hamas çatışmasında 7. gün... 24 TV ekibi Mescid-i Aksa'da... Gerilim hattında neler yaşanıyor?

İsrail-Hamas çatışmasında 7. güne girilirken gerilim hattındaki son durumu 24 TV ekibi Mescid-i Aksa'dan aktardı. Gazze'ye bombardımanın devam ettiğini bildiren 24 TV Muhabiri Ayçiçek, Hamas'ın Müslümanlara “Gazze için, Mescid-i Aksa için bir araya gelin, sokaklara çıkın” çağrısında bulunduğunu söyledi.

13 Ekim 2023 Cuma 11:41 - Güncelleme:
İsrail-Hamas çatışmasında 7. gün... 24 TV ekibi Mescid-i Aksa'da... Gerilim hattında neler yaşanıyor?
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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7. gününe girerken 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney, Kudüs'ten gerilim hattındaki son durumu aktarmaya devam ediyor.

MESCİD-İ AKSA'DA SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kritik cumada Mescid-i Aksa'da Şam Kapısı'nda sıkı güvenlik önlemleri alındığını belirten 24 TV Muhabiri Ayçiçek, dün akşam saatlerinde silahlı bir saldırganın Şam kapısındaki İsrail polis karakoluna bir saldırı gerçekleştirdiğini ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

"KUDÜS'TE GERİLİMİN ARTMASI BEKLENİYOR"

24 TV Muhabiri Ayçiçek, cuma dolayısıyla gözlerin çevrildiği Kudüs sokaklarındaki sakinliğe dikkat çekti. Cuma namazı eda edildikten sonra Şam Kapısı'nda ve Aslanlı Kapısı'nda büyük protestolar gerçekleştirilmesi beklendiğini iletti. Ayçiçek, "Kudüs'te bugün gerilimin artması bekleniyor" dedi.

GAZZE'YE BOMBARDIMAN SÜRÜYOR

Çatışmalardaki son durumunu aktaran Ayçiçek, Gazze Şeridi'nde bombardıman devam ettiğini, Gazze'deki sivillerin, Gazze'nin güneyine gitmesinin istendiğini belirtti. Ayçiçek, "Saat gece 11'e kadar Gazze'deki sivillere süre tanındı. Ancak sivillerin şu an için harabeye dönmüş şehirde hareket etmesi güç." İfadelerini kullandı.

GAZZE'YE GÜNDE BİN BOMBA DÜŞÜYOR

İsrail yetkilileri Gazze'ye şu ana kadar 6 bin bombanın atıldığını ifade eden 24 TV Muhabiri Ayçiçek, bu oranın altıncı günde paylaşıldığını ve Gazze'ye günde bin bomba düştüğünü söyledi.

GAZZE'YE KARA HAREKATI BAŞLIYOR MU?

Gazze'ye kara harekatının başlayıp başlamayacağı merak konusuyken, Ayçiçek, İsrail askerlerinin Siderot ve Erez kapısına askeri yığınak yaptığını bildirdi. Ayçiçek, "Sanıyoruz ki kara harekatı Gazze'nin kuzeyinden başlayacak. Sivillerin tahliyesi için 11'e kadar süre tanınması "Kara harekatı başlıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi." dedi.

REFAH SINIR KAPISI TAHLİYE KORİDORU OLABİLİR

Ayçiçek, Gazze'nin dünyaya açılan kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nda, Mısırlı ve İsrailli yetkililerin anlaştığı takdirde o noktadan bir tahliye koridoru oluşturulmasının planlandığını belirtti. Ayçiçek, "Koridoru öncelikle Amerikan vatandaşları için kullanılacak. Öngörüde günde 2 bin Filistinlinin Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmesi var. " ifadelerini kullandı.

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