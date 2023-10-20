İsrail'de İran endişesi! İbrahim Güneş, İsrailli taksiciyle girdiği diyaloğu 24'e anlattı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.



Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 14. gününe girerken 24 TV Haber Müdürü İbrahim Güneş, Kudüs'ten gerilim hattındaki son durumu aktardı.



İsrail'deki bir ankete göre, halkın yüzde 80'i 7 Ekim saldırılarından Netanyahu'yu sorumlu tutarken İsraillilerin yüzde 65'inin abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne geniş çaplı kara operasyonuna" destek verdiğini aktaran İbrahim Güneş, kendilerini Ben Gurion Havalimanı'ndan bölgeye getiren İsrailli taksiciyle girdiği diyaloğu anlattı.



Güneş, "Genel anlamda havayı onun yansıtacağını düşünüyorum. Çünkü taksiler bilirsiniz herkesle konuşurlar ve her yerden de beslenirler. Net olarak Gazze'nin dümdüz edilmesi gerektiğini düşünüyor ve bir ay içerisinde de kara harekatının sonucunun vereceğini düşünüyor. "İran da topa girer mi?" diye de bir endişe hakim. İran'a yönelik ise taksicinin değimiyle "Atom bombası seçeneği var elimizde" diye söylüyor. Yani "Bizim atom bombamız var. Geçmişte ABD, Hiroşima'ya attı. Biz niye İran'a atamayalım diye soruyor. Haleti ruhiyeyi anlatmak için söylüyorum.

Şeyh cerrah mahallesinde yaşananlar hakkında bilgi veren Güneş, "Özellikle cuma namazına katılanları engellemek için tomalardan sıkılan kirli bir su vardı ya da işte kimyasal karıştırılmış bir su vardı. Hem boyalı hem de inanılmaz kötü kokuyor. Yani sokaklar şu anda oradan geçtiğinizde kanalizasyon patlamış gibi bir havaya bürünmüş durumda. Çocuklar vatandaşlar elinde hortumlarla kapılarını yıkamaya çalışıyorlardı" dedi.