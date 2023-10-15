İsrail'in muhtemel kara harekatı öncesi dikkat çeken detay! 24 TV ekibi Gazze sınırından bildirdi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 9. gününe girerken 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney Kudüs'ten gerilim hattındaki son durumu aktarmaya devam ediyor.

Canlı yayına bağlanan 24 TV Muhabiri Ayçiçek, "Şu sıralarda Gazze şeridinden Aşkale-Sderot tarafına doğru roket atışları gerçekleşiyor. Hamas güçleri şu dakikalarda bir roketli saldırı gerçekleştirdi. Yine onlarca roket ateşlendi" dedi.

Gün boyunca sınır hattının son derece hareketli olduğunu bildiren Ayçiçek, "Artık beklenen bir kara harekatı var ve bunun için aralıksız sevkiyatların sürdüğünü görüyoruz. Bu noktada İsrail askeri teyakkuz halinde. Normalde kullandığımız yollar artık kapalı. Girip çekim yapabildiğimiz alanlar artık basına kapalı ve o noktada çekimler yapılmasına izin verilmiyor şu dakikalar itibariyle.

Gazze'ye sadece birkaç kilometre uzaklıkta olduklarını ve bu noktadan oradaki bombardımanın seslerini duyabildiklerini dile getiren 24 TV muhabiri, Hamas'ın her roketli saldırısının arkasından savaş uçaklarının havalandığına işaret etti.

İsrail'in muhtemel kara harekatına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşan Ayçiçek, İsrail güçlerinin Gazze'ye küçük çaplı baskınlar düzenlediğini bildirdi. Ayçiçek, "Gazze şeridine ve o baskınlarda Hamas güçlerinin füzeleri nereden ateşlediğini tespit etmeye çalıştılar. Rehinelerin nerede tutulduğunu tespit etmeye çalıştılar. Aslında kara harekatı öncesinde piyade birliklerin nasıl ilerleyeceğine yönelik istihbarat toplama amaçlı küçük baskınları ara ara İsrail askerlerinin gerçekleştirdiğini ifade edebiliriz" dedi.