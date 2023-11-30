İstanbul Aile Vakfı, Aile Çalıştayı düzenledi

Ailenin söylem, bilinç ve kurum olarak küresel tehditler karşısında yaşadığı sorunları, değişimleri ve çözüm önerilerini tartışmayı; bu konuda karar yapıcıları harekete teşvik etmeye yönelik ihtiyaç duyulan bilgi ve fikirlerin üretimine katkı sağlamayı amaçlayan toplantının açılışı, İstanbul Valisi Davut Gül, 28. Dönem Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları, 26. ve 27. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Çalıştay Başkanı Doç. Dr. Turgay Şirin ve İstanbul Aile Vakfı Başkanı Ali Rıza Arslan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında Vali Gül, suçla mücadelede ilk akla gelen önlemin güvenlik unsurlarını arttırılması olsa da aslında yapılacak ilk önlemin ailenin güçlendirilmesi olması gerektiğini belirtti. Vali Gül sözlerine şöyle devam etti:

"Böylesi etkinlikler yoluyla, aileyi toplumun merkezine yerleştiren anlayışla aile merkezlerini güçlendirmeli ve niteliklerini artırmalıyız. Aile güçlenecek, suç oranı düşecek. Aile güçlenecek, toplum güçlenecek. Aile güçlenecek, devlet güçlenecek."

Katılımcılara seslenen Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ise kültür-sanat camiasındaki propaganda ve dayatmaların norm yıkıcı etkilerine değindi. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren Hollywood yapımlarının içerdiği alt metinlerin milli şuurları ve kültürel değerleri tahrip ettiğini vurgulayan Hacıoğulları şöyle konuştu:

"Ailesiz insan, medeniyet oluşturamaz ve inşa edemez. Medeniyetin özü ailedir. Ne yapmaya çalışıyorlar bize? 2000 yılından beri Hollywood, zihinlerimize saldırı gerçekleştiriyor. Ailenin yıkılmaya çalışıldığı çok farklı bir dönemde yaşıyoruz ve bu dönemde algılarımız yönetilmeye çalışılıyor. Müzikte ve sinemanın alt metinlerinde aile parçalanmak istiyor. Her bireyi bir ticarethane olarak gören kapitalizm, insan üzerinden aile değerlerine saldırıyor."

26. ve 27. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, devlet ve sivil toplumun el ele vererek çalışmasının önemine değinerek sözlerine başladı. Medeniyetimizin kökeninde aile kurumunun önemini vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Medeniyetimizde yer alan 'Devlet Ana' metaforunda, vatan anadır, devlet babadır. Bunların çocukları ise millettir. Boydan başlayarak aile merkezli, aileden millete, milletten milli devlete, milli devletten tüm bu sorunlara insanlığın ufkunda ilaç olma niyetindeysek, değerlerimizin dertleriyle dertlenmek zorundayız. Ülkemizin gelişimindeki tüm politikaları; teknolojiden enerjiye, eğitimden sağlığa kültürümüz ve medeniyet ölçeği içerisinde değerlendirerek sorunlara çözüm aranması gerekmektedir. 'İl gider, töre kalır' sözü çok önemlidir. Töre kalırsa, yeniden devlet olur. Törenin temelinde aile, ailenin temelinde ise ana vardır."

Çalıştay açılış oturumunda kürsüye çıkan Çalıştay Başkanı Doç. Dr. Turgay Şirin ise TÜİK başta olmak üzere kamu kurumlarının ve İstanbul Aile Vakfı'nın yaptığı bilimsel araştırmaları sundu. Çalıştayın gerekçesine ve akademik açıdan önemine değinen Şirin, komisyon başlıkları hakkında güncel verileri katılımcılarla paylaştı. Katılımcıların katkılarının ve bu gibi bilimsel toplantıların çok önemli olduğunu vurgulayan Turgay Şirin, bu çalışma sonunda bilimsel bir rapor hazırlanacağını ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Çalıştayda "Küresel Tehditler Karşısında Aile" meselesi farklı açılardan ele alındı. Çocuk ve genç, evlilik müessesesi, toplumsal yapı ve demografi gibi konular üzerine yapılan komisyon toplantılarına araştırmacılar, akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, medya mensupları, eğitimciler, iş insanları, sporcular, hukukçular ve aile meselesine gönül vermiş olan şahsiyetler katkı sağladı. Çalıştay sonrasında hazırlanacak sonuç raporu İstanbul Aile Vakfı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.