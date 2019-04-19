İstanbullu Gelin 82. Yeni bölüm fragmanı! İstanbullu Gelin 81. Son bölüm Süreyya’ya beklenmedik sır!

İstanbullu Gelin’in 82. yeni bölüm fragmanı izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında... Bu yıl bitecek olan İstanbullu Gelin’in yeni bölümü de büyük bir acı yaşanıyor. İstanbullu Gelin’in son bölümünde Dilara Faruk’a “Bu restoran onda galiba bir şeyi kaşıdı. Yani çocukluğuyla alakalı bir yüzleşmeye girdi. Süreyya yeni bir bilgi öğreniyor. Süreyya geçmişinin üstüne gitmeye devam ederken, Faruk annesine “ Çok acı çekiyor anne ve ben bunu gözlerin görüyorum. Gördükçe de içim parçalanıyor.” diyor. Annesi ise “Madem kalkamıyor düştüğü yerden. Biz kaldıracağız onu.” diyerek sahne bitiyor. İşte çok merak edilen, İstanbullu Gelin 82. yeni bölüm fragmanı…

İSTANBULLU GELİN 82. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin’in 82. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 81. BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya, karşılaştığı geçmişiyle yüzleşmekte zorlanır. İçine kapanan Süreyya, Faruk ile bile duygularını paylaşmak istememektedir. Esma ve Garip şirkete gittiklerinde Âdem ve Fikret’in yeni düzeni olan Happy Friday’e denk gelir ve onları sorumsuzlukla suçlar. Dilara ve Mert’in ilişkisi ise sınavlarına devam etmektedir. Açılış hazırlıklarıyla ilgilenen Faruk Süreyya’nın durağanlığını restoranla bağlantısı olduğunu düşünür. Süreyya ise geçmişi deşmeye devam eder ve hiç beklemediği bir sırla daha karşılaşır.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON OYUNCULARI

YAZ-AHSEN EROĞLUKİMDİR?

Ahsen Eroğlu, 26 Mayıs 1993 tarihinde Tekirdağ Çorlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Spora son derece meraklı olan ve bu anlamda küçük yaşlarından itibaren spor eğitimleri alan Eroğlu, zaman içerisinde ailesinin de yönlendirmesi ile birlikte okul yıllarında tiyatro anlamında aktif bir şekilde kendisini geliştirme yoluna gitmiştir.

Başarılar ile devam eğitim hayatında lise yıllarının noktalanması ile birlikte Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu kazanmıştır ve buradan başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra kendisini çok daha fazla oyunculuk üzerine yönlendirme yoluna gitmiştir. Genç isim, güzelliği ile de kısa bir zaman dilimi içerisinde ön plana çıkmıştır.

Ahsen Eroğlu, üniversiteyi tamamladıktan sonra zaman içerisinde oyunculuk eğitimleri almış ve kendi çabaları ile birlikte sektörde kendisini gösterme yoluna girmiştir. Kısa zaman içerisinde fark yaratan Ahsen Eroğlu, profesyonel anlamda ki kariyerine ilk olarak Yedigün ve Tadım markalarına ait reklam filmlerinde oynayarak başlamıştır ve halkın aklında kalan bir isim olma başarısını göstermiştir.

Kariyerine reklamlar ile başlayan Ahsen Eroğlu, zaman içerisinde dizi yapımcıları tarafından da keşfedilmiştir. İlk olarak profesyonel televizyon kariyerine Bir Modern Habil Kabil Hikayesi dizisi kadrosunda ve orta metrajlı bir proje ile start vermiştir. Bu projede kendisi ile birlikte Gürkan Günal, Merve Çeltek ve Sercan Dede gibi isimler yer almıştır ancak çok uzun süren bir dizi projesi olmamıştır.

İlk dizi projesinin ardından güzelliği ve oyunculuk yetenekleri ile çok ciddi anlamda fark yaratan Eroğlu, sonrasında ise 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi kadrosuna dahil olarak bir anda çok büyük bir sıçrama yapmıştır. Dizide Meleki Hatun karakterine hayat vermiştir ve çok sevilmiştir. Dizi projesinde başrollerde Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Aslı Tandoğan, Nurgül Yeşilçay gibi isimler yer almaktadır.

2016 yılında başlayan ve kısa zaman içerisinde izlenme rekorları kıran Anne dizisi kadrosuna davet edilen Ahsen Eroğlu, bu dizide Duru karakterine hayat vererek izleyici karşısına çıkmış ve çok ciddi anlamda fark yaratmıştır. Dram projesi olarak dikkat çeken bu dizide kendisi ile birlikte Vahide Perçin, Cansu Dere, Beren Gökyıldız, Gonca Vuslateri ve Alize Gördüm gibi isimler yer almıştır.

Genç ve güzel oyuncu Ahsen Eroğlu, Kanal D ekranında yayınlanan ve bir baba ile kızlarının hikâyesinin anlatıldığı "Kızlarım İçin" adlı dizide Suna rolünü canlandırmıştır.

ÜLFET- MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Meral Çetinkaya, 5 Mart 1945 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yaptı. 1989-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde Ayla hanım rolü ile tanındı. Meral Çetinkaya, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesidir.

Meral Çetinkaya oyuncu Yavuzer Çetinkaya ile evlendi. Eşi Kalp krizi nedeniyle 1992'de 44 yaşındayken öldü.