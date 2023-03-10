İttifakta artçı krizin adı Yılmaz Özdil! Akşener'den manidar destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamalarla Millet İttifakı'nda gündem olan gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'lilerin hedef tahtası oldu.

Özdil, "Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Meral Akşener aslında masadan ittirildi, dışlandı. Meral Akşener'e bu dikte edilmek istendi" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCE KANALDAN SONRA DA GAZETEDEN AYRILDI

Yayın esnasında Akşener ile ilgili kullandığı övgü dolu sözler nedeniyle CHP tarafından ağır eleştirilere maruz kalan Özdil, ayrılık gerekçesi olarak bu konuyu işaret etti.

İstifası sonrası sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Özdil'e Akşener'den destek geldi. Akşener, "Elbet bu da geçer yahu... Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey." İfadelerini kullandı.

YENİÇAĞ'DAN ÖZDİL'E ÇAĞRI

Akşener'in yanı sıra İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ'dan da Yılmaz Özdil'e bir çağrı geldi. Yeniçağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma arkanda dağ gibi Yeniçağ var." ifadeleri yer aldı.