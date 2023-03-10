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Medya

İttifakta artçı krizin adı Yılmaz Özdil! Akşener'den manidar destek

Altılı Masa'da yaşanan krizin ardından 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır” dedikten sonra CHP'lilerin hedefi haline gelen gazeteci Yılmaz Özdil önce genel müdürlüğünü üstlendiği Sözcü TV'den ardından Sözcü Gazetesi'nden istifa etti. Özdil'e İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ise manidar bir destek geldi.

10 Mart 2023 Cuma 08:37 - Güncelleme:
İttifakta artçı krizin adı Yılmaz Özdil! Akşener'den manidar destek
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamalarla Millet İttifakı'nda gündem olan gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'lilerin hedef tahtası oldu.

Özdil, "Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Meral Akşener aslında masadan ittirildi, dışlandı. Meral Akşener'e bu dikte edilmek istendi" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCE KANALDAN SONRA DA GAZETEDEN AYRILDI

Yayın esnasında Akşener ile ilgili kullandığı övgü dolu sözler nedeniyle CHP tarafından ağır eleştirilere maruz kalan Özdil, ayrılık gerekçesi olarak bu konuyu işaret etti.

İstifası sonrası sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Özdil'e Akşener'den destek geldi. Akşener, "Elbet bu da geçer yahu... Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey." İfadelerini kullandı.

YENİÇAĞ'DAN ÖZDİL'E ÇAĞRI

Akşener'in yanı sıra İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ'dan da Yılmaz Özdil'e bir çağrı geldi. Yeniçağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma arkanda dağ gibi Yeniçağ var." ifadeleri yer aldı.

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