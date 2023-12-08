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Medya

İYİ Parti'de kayıp 132 milyon lira krizi... Yanardağ'dan Akşener'e gözdağı: Açıklamazsan ben açıklayacağım

İYİ Parti'de 'kayıp 132 milyon lira' krizi iddiaları gündeme getiren Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partiden ihraç edilmesine neden olmuştu. CHP yandaşı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bu paraların Fransa'nın Lyon şehrindeki bir banka hesabına aktarıldığını iddia etti. Yanardağ, Akşener'e 'Sen açıklamazsan, ben açıklayacağım' sözleriyle adeta gözdağı verdi.

8 Aralık 2023 Cuma 08:18 - Güncelleme:
İYİ Parti'de kayıp 132 milyon lira krizi... Yanardağ'dan Akşener'e gözdağı: Açıklamazsan ben açıklayacağım
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İYİ Parti'nin kasasındaki kayıp 132 milyon lira iddialarıyla gündemi sarsan, Meral Akşener'in ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği öne sürülen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edildi.

Dikbayır yaptığı açıklamada, partide yapılanların 'FETÖ yöntemi' olduğunu vurgulayıp, "Çocuklarımı medyanın önüne atmasını anlamıyorum. İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler." dedi. Partide çok büyük sıkıntılar olduğunu vurgulayan Dikbayır, "Evi camdan olanlar başkasının evini taşlamayacak. Benim evim kaleden" diye konuştu.

Dikbayır'ın açıklamalarını değerlendiren CHP yandaşı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Kayıp milyon liraların Fransa'nın Lyon şehrinde tutulduğunu belirten Yanardağ, "Önemli bir İYİ Parti kurucusu, önemli bir bürokrat ve bankacı diyor ki; 'İYİ Parti'ye alınan kayıp paralar, Lyon'da bir bankada bulunuyor.' Lyon nerenin şehri? Fransa. Lyon'da bir banka hesabında. Buyurun açıklayın bunu. Bize sorarsanız bunu hangi yöneticinin söylediğini de açıklayacağım." dedi.

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